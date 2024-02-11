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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 60 из 61«1...58596061»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:24
#886
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Цитата:
maxsaf:
цементный

А вот кто меня просветит, что там не так с цементным заводом? Это тот который в Рудном? Вроде уже реклама висела на улицах города?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:24
#887
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Цитата:
saba:
Скорее время, от идиотов ни одна страна в мире не застрахована. Но меня поражает Ваше чутьё на такие глупые высказывания, я здесь в Казахстане ничего не замечаю, а Вы из Канады всё заметите. Орлиный взгляд!

Так вы не разделяете желания некоторых личностей фильтровать поток кандасов с помощью генетики?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:26
#888
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Цитата:
saba:
что там не так с цементным заводом?

Перерасход по смете и сложности с запуском :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:29
#889
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Цитата:
таноми52:
Россия не пропадёт!

С этим никто и не спорит! Просто не повезло России с выбором Собчака и Ельцина. Мне кстати очень импонирует премьер РФ Мишустин, хотя в России и на Западе всегда говорили про нашего Назарбаева: "Как же повезло с вашим президентом". Кто знает каким бы он был президентом?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:29
#890
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Цитата:
abaika95:
не понимает как себе же на голову кладет

Тебе инструкцию по замене вилки на вентиляторе скинуть, или уже сам разобрался, как ее заменить? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:30
#891
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Цитата:
maxsaf:
вы не разделяете

Нет и я сомневаюсь, что это осуществится на практике
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:32
#892
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Цитата:
maxsaf:
Перерасход по смете и сложности с запуском

Ну это проблемы его владельца не так ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:35
#893
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Цитата:
saba:
Нет и я сомневаюсь, что это осуществится на практике

А жаль, чисто в научном плане, разумеется. Было бы интересно ознакомиться с методикой тестирования, узнать "среднее арифметическое" казахского генома, сравнить с российскими казахами, с киргизами, с якутами, монголами, татарами, турками, ну и внутри по областям посмотреть, если есть разлиличия.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:35
#894
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Цитата:
abaika95:
Не вопят же в России что самый близкий по вере и ментальности русским на Кавказе народ грузины уже почти что полностью перестал общаться на русском Молодежь вообще его не знает Старики с акцентом И что это хорошо? Незнаю Плохо? Не уверен


Цитата:
abaika95:
Все беды России от ее же политики Не впрягись Россия за Абхазию в 1992 году грузины бы не были сейчас настроены так антироссийски И самое главное ведь не за русских впряглись а за чужой народ с аргументом что у всех есть право на самоопределение Когда через 2 года этим правом захотела впосльзоваться Чечня Россия начала крупнейшую войну того времени для ее удержания


Отмечал ранее, что служил при союзе в Грузии, в настоящее время школы на русском языке позакрывали, язык агрессора никто не будет изучать. Если бы россияне не вмешивались во внутренние дела Грузии, действительно всё было бы иначе. Абхазии люди не особо хорошо живут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:36
#895
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Цитата:
saba:
Ну это проблемы его владельца не так ли?

Ну и налогоплательщиков, если затрачены деньги из бюджета, так ведь?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:37
#896
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Цитата:
maxsaf:


Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же :-x :-x :-x .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:42
#897
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Мне вообще непонятно нынешнее стремление политизировать всё и вся. Вот например ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой, кричат это русофобия, это политическое решение. При этом никто не оспорил, за год ей, 15 летней девочке прописали 60 различных препаратов. Как это потом скажется на её здоровье? Она только начинает жить. Это вопросы не к политической системе, а вопросы к её тренеру, которая готова на всё ради первого места. Наших тяжелоатлетов тоже частенько дисквалифицируют за допинг, слава Богу хватает ума не кричать о "казахофобии"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 13:58
#898
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Цитата:
abaika95:
Семье канадцев с 8 детьми, переехавшей

Канада избавилась от долбоящеров..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 14:13
#899
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же .

О ценниках заговори и покайся за то, чего не было, спать совсем не будет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 14:15
#900
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Нельзя щекотать груди в России на расстоянии..
10 лет..


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