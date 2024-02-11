Отправлено: - 13:35

abaika95:

Не вопят же в России что самый близкий по вере и ментальности русским на Кавказе народ грузины уже почти что полностью перестал общаться на русском Молодежь вообще его не знает Старики с акцентом И что это хорошо? Незнаю Плохо? Не уверен

abaika95:

Все беды России от ее же политики Не впрягись Россия за Абхазию в 1992 году грузины бы не были сейчас настроены так антироссийски И самое главное ведь не за русских впряглись а за чужой народ с аргументом что у всех есть право на самоопределение Когда через 2 года этим правом захотела впосльзоваться Чечня Россия начала крупнейшую войну того времени для ее удержания

Цитата:Цитата:Отмечал ранее, что служил при союзе в Грузии, в настоящее время школы на русском языке позакрывали, язык агрессора никто не будет изучать. Если бы россияне не вмешивались во внутренние дела Грузии, действительно всё было бы иначе. Абхазии люди не особо хорошо живут.