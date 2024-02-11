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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 58 из 58«1...565758
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:26
#856
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Чёта, инородцы из за три девять земель, много коментариев понаписали, намного больше чем обычно и ранее :-o :-o :-o .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:39
#857
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Цитата:
Карачун:
вот вы им и завидуете


Да, нет- всё у меня есть, даже наверное скоро недвижимость куплю за границей, хотя вы правы: - ничто человеческое мне не чуждо- есть лёгкая, присущая всем, БЕЛАЯ, зависть - почему я на ВСЁ это потратил годы и здоровье, а они - всего лишь цикл одного тендера. Хотя, всё относительно в этом мире: - мой БОНУС- сплю спокойно, дышу полной грудью и не оглядываюсь что за мной КТО ТО придёт.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:47
#858
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Цитата:
maxsaf:
Искусственно разделенный В.И.Лениным народ.

Не надо говорить неправду! Прародина казахов это Алтай, прародина кыргызов Енисей, что тюркские корни у тех и других это правда. Новы же не скажете что мы с якутами близнецы -братья.Это тоже тюркский народ.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:52
#859
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Цитата:
Гога:
не надо путать народ

Так он же про украинский народ или вы думаете Вам там спасибо скажут?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:57
#860
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Цитата:
Эл-починно:
ржёт тут - не красиво!

Так вы же постоянно ржёте, почему же другим нельзя то?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 10:59
#861
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Семье канадцев с 8 детьми, переехавшей в Нижний Новгород, заморозили счета с последними деньгами. Теперь они не могут купить продукты и оплатить ЖКХ. Для этого нужно обосновать доход, что, по словам иностранца, невозможно, потому что деньги пришли от сотен людей с российского сервиса пожертвований Boosty.


Макс вы там обсуждаете дома переезд в Россию ещё?
Не обсуждайте, выезжайте уже сейчас))
Вас там ждут
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:02
#862
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Цитата:
Карачун:
вероятно только вы горите желанием разговаривать со стекловатной публикой.

Никто кроме нас)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:07
#863
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Цитата:
ACROS:
есть лёгкая, присущая всем, БЕЛАЯ, зависть

не знаю, нет у меня зависти к преступникам. как и нет различий между коррупционными деяниями "кража миллиардов" и "звонок другу".
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:09
#864
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Отвечу Эл починно,не буду приводить никаких статистических выкладок. У нас в 1983 году заболела учительница по истории Ольга Антоновна Кинерейш, болела почти месяц и позвали женщину , которая была на пенсии. Она много чего интересного рассказал про 30 е годы . Так как на селе казахов было большинство, то учителям,знающим казахский по личному решению Сталина ( решение касалось не только Казахстана) была доплата то ли 20, то ли 30 %. Национальный состав сменился позже в годы освоения целины. Нсчёт того, что мы кому должны быть благодарны за построенные заводы и т.д это какой националистический бред. Уж извините прямо скажу. Была страна СССР, которая решала где в каких масштабах, что то строить. И это шло на пользу всей экономике страны. Почему то Вы вот не требуете благодарности о беларусов, хотя в 70-80 годы было решено из Беларуси сделать сборочный цех СССР, и все новейшие заводы были построены именно там
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:13
#865
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Что касается Вашей малой Родины, так оно и было. Немцы особенно те кто приехал при Столыпине селились отдельно, украинцы отдельно(яркий пример Фёдоровка) русские отдельно. Так что вполне может быть что там жили только немцы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:16
#866
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Цитата:
Kairat stayer:
, инородцы из за три девять земель, много коментариев понаписали,

Я пришёл с работы устал читать, тут ещё моё прозвище Таноми почему то на Абайку перекинула ,так обидно стало. Не будешь на форуме неделю вообще забудут.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 11:20
#867
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Вит в СССР давали рыбий жир, а сейчас Омега 3,это просто доведённый до совершенства рыбий жир. Но правда я бы тоже предпочёл бы его в рыбе потреблять
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 12:21
#868
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Цитата:
saba:
Нсчёт того, что мы кому должны быть благодарны за построенные заводы и т.д это какой националистический бред.

Ирония в том что война за независимость США произошла именно из за таких в точь точь упрёков

Британцы вводили доп налог колонистам с упрёком что Британия вам тут все строит поэтому налог вы должны платить больше и все товары Англии будете покупать по удвоеной цене ещё так как к вам плыть долго
На аргумент колонистов ну тогда введите нашего представителя колоний в парламент чтобы он решал что нам надо строить а что мы можем построить себе сами чтобы уменьшить налог,Лондон ответил "вы не оборзели? Вы никто и звать вас никак,захотим вообще заселим к вам рабов и будем эксплуатировать а вас по боку пустим"
Колонисты подумали подумали
Ну окей
Бизнес есть бизнес
И скинули английский чай в бостонский залив
Мы за него двойную цену платить не очень хотим))

Так началась война


Стекловата сама не понимает как себе же на голову кладет когда выступает с националистическим аргументом "мы вам тут что-то строили" по сути отталкивая от себя большинство населения
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14968
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 12:31
#869
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Цитата:
saba:
Национальный состав сменился позже в годы освоения целины

Они этого понимать никак не хотят
Что история не замирает на какой то точке откуда можно делать отсчёт
До революции тут 95% казахов жило
К развалу совка чуть ли не 30% оставалось так как часть погибло в голод,фронт и переселение в другие области
Искусственно местное население было замещено русскими и украинцами присланными на целину,также зеками и переселенцами чеченцами,немцами и корейцами
Через 30 лет опять маятник качнулся теперь казахов тут 70%
Ещё лет через 30 русский язык тут будет сродни иностранному для молодежи
Я не говорю что это хорошо или плохо
Это процесс, нравится это ли это кому-то или нет
Не вопят же в России что самый близкий по вере и ментальности русским на Кавказе народ грузины уже почти что полностью перестал общаться на русском
Молодежь вообще его не знает
Старики с акцентом
И что это хорошо? Незнаю
Плохо? Не уверен


Все беды России от ее же политики
Не впрягись Россия за Абхазию в 1992 году грузины бы не были сейчас настроены так антироссийски
И самое главное ведь не за русских впряглись а за чужой народ с аргументом что у всех есть право на самоопределение
Когда через 2 года этим правом захотела впосльзоваться Чечня Россия начала крупнейшую войну того времени для ее удержания

Не логичность
Не последовальность
И постоянная смена курса
Отталкивает людей от России даже тех кто относился к ней нормально или нейтрально
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