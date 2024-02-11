Отправлено: - 12:31

saba:

Национальный состав сменился позже в годы освоения целины

Цитата:Они этого понимать никак не хотятЧто история не замирает на какой то точке откуда можно делать отсчётДо революции тут 95% казахов жилоК развалу совка чуть ли не 30% оставалось так как часть погибло в голод,фронт и переселение в другие областиИскусственно местное население было замещено русскими и украинцами присланными на целину,также зеками и переселенцами чеченцами,немцами и корейцамиЧерез 30 лет опять маятник качнулся теперь казахов тут 70%Ещё лет через 30 русский язык тут будет сродни иностранному для молодежиЯ не говорю что это хорошо или плохоЭто процесс, нравится это ли это кому-то или нетНе вопят же в России что самый близкий по вере и ментальности русским на Кавказе народ грузины уже почти что полностью перестал общаться на русскомМолодежь вообще его не знаетСтарики с акцентомИ что это хорошо? НезнаюПлохо? Не уверенВсе беды России от ее же политикиНе впрягись Россия за Абхазию в 1992 году грузины бы не были сейчас настроены так антироссийскиИ самое главное ведь не за русских впряглись а за чужой народ с аргументом что у всех есть право на самоопределениеКогда через 2 года этим правом захотела впосльзоваться Чечня Россия начала крупнейшую войну того времени для ее удержанияНе логичностьНе последовальностьИ постоянная смена курсаОтталкивает людей от России даже тех кто относился к ней нормально или нейтрально