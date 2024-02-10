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≡ Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48550
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
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История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
#1
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//Автор - доктор филологических наук, профессор//

интересно докторская на какую тему была.
ни на эту ли
//Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай//
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:41
#2
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все это интересно
но вывод в никуда
костанай якобы назван от междуречья двух рек
тобол и уй
но тогда эта местность должна быть километров на 100 севернее а не прямо на реке тобол
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 20:45
#3
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Цитата:
abaika95:

Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи История это литература в первую очередь.
.....Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь..... :lol: :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21864
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 21:47
#4
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Чё, Костанай обратно в Кустанай собрались переименовать? :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 21:55
#5
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Цитата:
maxsaf:
Чё, Костанай обратно в Кустанай собрались переименовать?

.... Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 21:55
#6
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Да, теоретическую почву подводят.
Учёные.
А то так просто неуклюже будет.
Ну как со временем.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:08
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.

Предмет вопроса тут топонимика а не история

Ну тебе простительно путать

А спорить я сам с собой могу и даже оспорить,больше то некому)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.

И все постреволюционное снести
Показать народу как жили при царе
В колхозе имени его имени))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21864
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 22:14
#8
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Цитата:
abaika95:
И все постреволюционное снести

И каждые два года заново строить. Как с бордюрами :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:34
#9
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Цитата:
abaika95:

...я прощаю твою невнимательность 8-) 8-) 8-) начало статьи ещё раз ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читаем.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:38
#10
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Цитата:
abaika95:
И все постреволюционное снести Показать народу как жили при царе В колхозе имени его имени))

.....да что постреволюционное сносить сразу всё вместе взятое царское да коммуняцкое под снос и ковылём засадить.....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:40
#11
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Цитата:
maxsaf:
И каждые два года заново строить. Как с бордюрами


....два года длинный срок,желательно ежегодно..... :-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
861
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:57
#12
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Цитата:
abaika95:

....Топоминика является интегральной научной дисциплиной,которая находится на стыке наук и широко используется в различных областях знаний лингвистике,географии,архитектуре,истории и так далее.Топоминика-это самостоятельная "пограничная" наука,развивающая на стыке трёх дисциплин лингвистики,истории и географии... :-o :-o :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6661
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 09:37
#13
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Слово dȏǹ в казахском языке является синонимом таких понятий, как qyr, byik, 
Может обратиться Кадырову, он точно знает значение этого слова
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