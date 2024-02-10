Отправлено: - 22:08

родом из Шанхая2022:

Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.

родом из Шанхая2022:

Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.

Цитата:Предмет вопроса тут топонимика а не историяНу тебе простительно путатьА спорить я сам с собой могу и даже оспорить,больше то некому)Цитата:И все постреволюционное снестиПоказать народу как жили при цареВ колхозе имени его имени))