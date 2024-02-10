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Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48550
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19802
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
//Автор - доктор филологических наук, профессор//
интересно докторская на какую тему была.
ни на эту ли
//Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай//
интересно докторская на какую тему была.
ни на эту ли
//Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:41
все это интересно
но вывод в никуда
костанай якобы назван от междуречья двух рек
тобол и уй
но тогда эта местность должна быть километров на 100 севернее а не прямо на реке тобол
но вывод в никуда
костанай якобы назван от междуречья двух рек
тобол и уй
но тогда эта местность должна быть километров на 100 севернее а не прямо на реке тобол
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 20:45
Цитата:
Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи История это литература в первую очередь.
.....Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.....
abaika95:
Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи История это литература в первую очередь.
.....Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.....
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 21:47
Чё, Костанай обратно в Кустанай собрались переименовать?
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 21:55
Цитата:
.... Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.
maxsaf:
Чё, Костанай обратно в Кустанай собрались переименовать?
Чё, Костанай обратно в Кустанай собрались переименовать?
.... Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19802
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 21:55
Да, теоретическую почву подводят.
Учёные.
А то так просто неуклюже будет.
Ну как со временем.
Учёные.
А то так просто неуклюже будет.
Ну как со временем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:08
Цитата:
Предмет вопроса тут топонимика а не история
Ну тебе простительно путать
А спорить я сам с собой могу и даже оспорить,больше то некому)
Цитата:
И все постреволюционное снести
Показать народу как жили при царе
В колхозе имени его имени))
родом из Шанхая2022:
Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.
Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь.
Предмет вопроса тут топонимика а не история
Ну тебе простительно путать
А спорить я сам с собой могу и даже оспорить,больше то некому)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.
Кустанай нет сразу в Николаеск да с улицами дореволюционными названиями.
И все постреволюционное снести
Показать народу как жили при царе
В колхозе имени его имени))
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 22:14
Цитата:
И каждые два года заново строить. Как с бордюрами
abaika95:
И все постреволюционное снести
И все постреволюционное снести
И каждые два года заново строить. Как с бордюрами
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:34
Цитата:
...я прощаю твою невнимательность начало статьи ещё раз ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читаем.
abaika95:
...я прощаю твою невнимательность начало статьи ещё раз ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читаем.
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:38
Цитата:
.....да что постреволюционное сносить сразу всё вместе взятое царское да коммуняцкое под снос и ковылём засадить.....
abaika95:
И все постреволюционное снести Показать народу как жили при царе В колхозе имени его имени))
И все постреволюционное снести Показать народу как жили при царе В колхозе имени его имени))
.....да что постреволюционное сносить сразу всё вместе взятое царское да коммуняцкое под снос и ковылём засадить.....
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:40
Цитата:
....два года длинный срок,желательно ежегодно.....
maxsaf:
И каждые два года заново строить. Как с бордюрами
И каждые два года заново строить. Как с бордюрами
....два года длинный срок,желательно ежегодно.....
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 22:57
Цитата:
....Топоминика является интегральной научной дисциплиной,которая находится на стыке наук и широко используется в различных областях знаний лингвистике,географии,архитектуре,истории и так далее.Топоминика-это самостоятельная "пограничная" наука,развивающая на стыке трёх дисциплин лингвистики,истории и географии...
abaika95:
....Топоминика является интегральной научной дисциплиной,которая находится на стыке наук и широко используется в различных областях знаний лингвистике,географии,архитектуре,истории и так далее.Топоминика-это самостоятельная "пограничная" наука,развивающая на стыке трёх дисциплин лингвистики,истории и географии...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6661
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 09:37
Слово dȏǹ в казахском языке является синонимом таких понятий, как qyr, byik,
Может обратиться Кадырову, он точно знает значение этого слова
Может обратиться Кадырову, он точно знает значение этого слова
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