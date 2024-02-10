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"Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ
"Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ
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