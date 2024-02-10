Отправлено: - 21:46

alex_60:

предполагаю что и через сто лет будет то же самое- воруют....

Цитата:Не будет...если седня не дать по "шаловливым ручкам"...завтра ничего не будет...свои всё разворуют и продадут (как нефть, газ и металлы)...будет чужая администрация, а уж она начнет ставить к стенке любителей халявного беша...- это пессимистический взглядБудет одна мировая администрация, с региональными управлениями, расстреливать не будут, будут отправлять в Африку на возведение оросительных систем...везде будут считывающие устройства, а у всех будут чипы в голове...не будет преступности - будет регламентированный порядок - работа, еда. резиновый партнер, смешные передачи по телеку - это оптимистический взглядТургайский вариант - на юге и на севере проложат огороженные и охраняемые суперскоростные магистрали из ЮВА в Европу...а про тех кто живет посередине этих хайвеев просто забудут...