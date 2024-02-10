НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 57 из 57«1...555657
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:54
#841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов добровольно в отставку ушел передав власть сыну ?
Кремль слёзно попросил
Потомучто там поняли если Путин- Касым Жомарт Кемельевич выговорить не может и путает Шушкевича с Шухевичем
То пусть хоть в Туркменистане будет просто молодой Сердар
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3051
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:55
#842
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом

У кого то точно белочки! :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:59
#843
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
У кого то точно белочки

И вот анекдот про Шухевича заиграл ещё более новыми красками теперь))
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3051
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:07
#844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И вот анекдот про Шухевича

Какой анекдот? И где смеяться?
Сам придумал чепуху и ржёт тут - не красиво! :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:29
#845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой племянник.
И вот немцы радуются, спонсоры, что русские убивают русских..
Эх блин..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:39
#846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мой племянник.

------Так кто его убил ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9559
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:49
#847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Народ выбрал президента

-----Неужели вы до сих в это верите ? Что народ что - то выбирает ?Цитата:
alex_60:
Президент и правительство проводит политику, которую им доверил народ.

----Они проводят политику , которая выгодна им ---Президенту и правительству .А на народ им плевать .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21862
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 01:23
#848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мой племянник.

Пластинку заело?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 02:57
#849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ.

:lol:
на работе. стоят два оболтуса "здоровье" обсуждают (по-моему своих супруг). по сути - меряются причиндалами, мол кому сложнее. один точно жаловался на дороговизну и редкость "...нигде не могу найти" (в тот конкретный момент) как раз омега-3, второй не очень хорошо помню что конкретно искал но совершенно точно тоже такую же хрень с оверценником. и стоят с серьёзным видом трындят, на судьбинушку свою тяжкую жалуются. это при том, что рыбий жир в аптеке стоил 300 тг за упаковку, льняное масло что-то типа 1000 тг за 0,5 литра и продается в хлебном магазине. у второго тоже заменитель стоил копейки и продавался в магазинах со жратвой.
vit, вы человек в целом неплохой поэтому позволю себе дать вам совет - самую лучшую, адекватную и честную рекомендацию или совет может дать только человек которому на вас наплевать. так что если какие-то всратые врачи настоятельно рекомендуют не фармакологический препарат от какого-то конкретного заболевания а какую-нибудь общеукрепляющую лабуду с диким ценником то не стоит им верить.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 03:23
#850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?

вероятно только вы горите желанием разговаривать со стекловатной публикой.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 03:28
#851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
какая государственность и система, или каждый как захочет? ПС - ОСМС вроде, хотя точно не уверен.

государственность есть, системы нет.
ПС - да у нас все так - то осмс то пмс. а в целом большой такой попес.
Профайл
Страница 57 из 57«1...555657
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS