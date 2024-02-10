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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:54
Почему Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов добровольно в отставку ушел передав власть сыну ?
Кремль слёзно попросил
Потомучто там поняли если Путин- Касым Жомарт Кемельевич выговорить не может и путает Шушкевича с Шухевичем
То пусть хоть в Туркменистане будет просто молодой Сердар
Кремль слёзно попросил
Потомучто там поняли если Путин- Касым Жомарт Кемельевич выговорить не может и путает Шушкевича с Шухевичем
То пусть хоть в Туркменистане будет просто молодой Сердар
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:55
Цитата:
У кого то точно белочки!
abaika95:
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом
У кого то точно белочки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:59
Цитата:
И вот анекдот про Шухевича заиграл ещё более новыми красками теперь))
Эл-починно:
У кого то точно белочки
У кого то точно белочки
И вот анекдот про Шухевича заиграл ещё более новыми красками теперь))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:07
Цитата:
Какой анекдот? И где смеяться?
Сам придумал чепуху и ржёт тут - не красиво!
abaika95:
И вот анекдот про Шухевича
И вот анекдот про Шухевича
Какой анекдот? И где смеяться?
Сам придумал чепуху и ржёт тут - не красиво!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:29
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:39
Цитата:
------Так кто его убил ?
111:
Мой племянник.
Мой племянник.
------Так кто его убил ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 00:49
Цитата:
-----Неужели вы до сих в это верите ? Что народ что - то выбирает ?Цитата:
----Они проводят политику , которая выгодна им ---Президенту и правительству .А на народ им плевать .
alex_60:
Народ выбрал президента
Народ выбрал президента
-----Неужели вы до сих в это верите ? Что народ что - то выбирает ?Цитата:
alex_60:
Президент и правительство проводит политику, которую им доверил народ.
Президент и правительство проводит политику, которую им доверил народ.
----Они проводят политику , которая выгодна им ---Президенту и правительству .А на народ им плевать .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21862
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 01:23
Цитата:
Пластинку заело?
111:
Мой племянник.
Мой племянник.
Пластинку заело?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 02:57
Цитата:
на работе. стоят два оболтуса "здоровье" обсуждают (по-моему своих супруг). по сути - меряются причиндалами, мол кому сложнее. один точно жаловался на дороговизну и редкость "...нигде не могу найти" (в тот конкретный момент) как раз омега-3, второй не очень хорошо помню что конкретно искал но совершенно точно тоже такую же хрень с оверценником. и стоят с серьёзным видом трындят, на судьбинушку свою тяжкую жалуются. это при том, что рыбий жир в аптеке стоил 300 тг за упаковку, льняное масло что-то типа 1000 тг за 0,5 литра и продается в хлебном магазине. у второго тоже заменитель стоил копейки и продавался в магазинах со жратвой.
vit, вы человек в целом неплохой поэтому позволю себе дать вам совет - самую лучшую, адекватную и честную рекомендацию или совет может дать только человек которому на вас наплевать. так что если какие-то всратые врачи настоятельно рекомендуют не фармакологический препарат от какого-то конкретного заболевания а какую-нибудь общеукрепляющую лабуду с диким ценником то не стоит им верить.
Vit:
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ.
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ.
на работе. стоят два оболтуса "здоровье" обсуждают (по-моему своих супруг). по сути - меряются причиндалами, мол кому сложнее. один точно жаловался на дороговизну и редкость "...нигде не могу найти" (в тот конкретный момент) как раз омега-3, второй не очень хорошо помню что конкретно искал но совершенно точно тоже такую же хрень с оверценником. и стоят с серьёзным видом трындят, на судьбинушку свою тяжкую жалуются. это при том, что рыбий жир в аптеке стоил 300 тг за упаковку, льняное масло что-то типа 1000 тг за 0,5 литра и продается в хлебном магазине. у второго тоже заменитель стоил копейки и продавался в магазинах со жратвой.
vit, вы человек в целом неплохой поэтому позволю себе дать вам совет - самую лучшую, адекватную и честную рекомендацию или совет может дать только человек которому на вас наплевать. так что если какие-то всратые врачи настоятельно рекомендуют не фармакологический препарат от какого-то конкретного заболевания а какую-нибудь общеукрепляющую лабуду с диким ценником то не стоит им верить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 03:23
Цитата:
вероятно только вы горите желанием разговаривать со стекловатной публикой.
abaika95:
почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?
почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?
вероятно только вы горите желанием разговаривать со стекловатной публикой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 03:28
Цитата:
государственность есть, системы нет.
ПС - да у нас все так - то осмс то пмс. а в целом большой такой попес.
Эл-починно:
какая государственность и система, или каждый как захочет? ПС - ОСМС вроде, хотя точно не уверен.
какая государственность и система, или каждый как захочет? ПС - ОСМС вроде, хотя точно не уверен.
государственность есть, системы нет.
ПС - да у нас все так - то осмс то пмс. а в целом большой такой попес.
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