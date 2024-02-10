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Vit:

А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ.

Цитата:на работе. стоят два оболтуса "здоровье" обсуждают (по-моему своих супруг). по сути - меряются причиндалами, мол кому сложнее. один точно жаловался на дороговизну и редкость "...нигде не могу найти" (в тот конкретный момент) как раз омега-3, второй не очень хорошо помню что конкретно искал но совершенно точно тоже такую же хрень с оверценником. и стоят с серьёзным видом трындят, на судьбинушку свою тяжкую жалуются. это при том, что рыбий жир в аптеке стоил 300 тг за упаковку, льняное масло что-то типа 1000 тг за 0,5 литра и продается в хлебном магазине. у второго тоже заменитель стоил копейки и продавался в магазинах со жратвой.vit, вы человек в целом неплохой поэтому позволю себе дать вам совет - самую лучшую, адекватную и честную рекомендацию или совет может дать только человек которому на вас наплевать. так что если какие-то всратые врачи настоятельно рекомендуют не фармакологический препарат от какого-то конкретного заболевания а какую-нибудь общеукрепляющую лабуду с диким ценником то не стоит им верить.