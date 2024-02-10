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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 56 из 57«1...54555657»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:02
#826
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Цитата:
abaika95:
Чё там с Шушкевичем?


Шухевич было сказано и Бандера.
давай скрин с методички.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:05
#827
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Собрались как то в молдавских Бендерах, Шухевич, Шушкевич, Бандера, и Остап Бендер

Два пособника Гитлера а двое нет
Путин думал думал думал думал кто же из них
И решил кто отзовётся хайлем на зиг тот и пособник
Путин выкрикивает зиг!
Сзади за Путиным раздается Хайль! а остальные молчат
Зиг!
Опять сзади Хайль!
Да кто там сзади мешает ??
Сзади стоял скромно Рогозин с вытянутой к солнцу рукой и мямлил,извините влдимр влдирович на автомате как-то
Не мешай! Крикнул на него Путин, видишь мы нацистов ищем!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:05
#828
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Цитата:
maxsaf:
Пусть Абайка хихикает, его уровень.


сегодня суббота же.
выходной у него.
опять по тревоге ...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:08
#829
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Цитата:
maxsaf:
Разумеется, он имел ввиду деда. Пусть Абайка хихикает, его уровень.

Когда Байден оговаривается этот уровень всей России?)
Цитата:
alex_60:
давай свои анализы сюда, посмотрим как ты там.

Бедный
Как одно место то за хозяина рвет))
Прям уже истерика у человека
Завтра видать Симонян вызовет и по попе настучит
За то что плохо начальника защищал
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:09
#830
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нет, давай анализы, рост, вес,
потом будем решать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:10
#831
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да, ДНК тоже обязательно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:11
#832
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Цитата:
abaika95:
А что в России и голубой цвет уже под запретом?

Приколист ))

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:12
#833
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и скриншоты из методички, ну это понятно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:13
#834
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Путин шел по коридору и думал
Как представится Карлосону? Путин Владимир Владимирович
Скучно
понтанусь чтобы все прикололись
Исаев Максим Максимович
Не сразу поймут к чему я,надо сложнее
Всеволод Владимирович Владимиров!! Не, слишком сложно подумают что я из ума выжил и свое имя перепутал
О просто скажу что я Александр Белов герой моего любимого фильма Щит и меч
А народ подумает что я про Сашу белого отсылку сделал))
Во ржака то будет
Идёт Путин дальше и повторяет про себя
Я Александр Белов,я Александр Белов
Заходит в зал и в ужасе орет
Су*а!!! А Карлсон что человек???
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:15
#835
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Цитата:
maxsaf:
Приколист

Вроде как цвет не запрещен у нас))
А в России что?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19802
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:16
#836
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ну это уже на белую горячку похоже.
людей в халатах пора вызывать.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2024 - 23:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:20
#837
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Встретились как то Путин и Зеленский
Путин говорит вот мой папа Ленинград во время войны защищал а ваш где был?
Зеленский недоуменно отвечает а моего папы не было..
Понятно! перебил его Путин,если вашего папы не было с нами,значит он был против нас
Нацисты....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:22
#838
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Началось интервью
Карлосон спрашивает
Скажите а с чего вы взяли что США хочет напасть на Россию?
Путин спрашивает в ответ: вы историк же? Хотите я вам про Урарту и шумеров кратко расскажу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:38
#839
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Цитата:
abaika95:
Вроде как цвет не запрещен у нас))

А что запрещено? Шарики и футболки? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:43
#840
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Путин после интервью весело спрашивает приближенных
Ну что? Как прошло?
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом назвали...некрасиво как-то
У Путина дрогнули губы, он покраснел,заволновался и заорал
Так что эта нацисткая падла ещё и президентом Белоруссии была!!!??
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