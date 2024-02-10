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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:02
Цитата:
Шухевич было сказано и Бандера.
давай скрин с методички.
abaika95:
Чё там с Шушкевичем?
Чё там с Шушкевичем?
Шухевич было сказано и Бандера.
давай скрин с методички.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:05
Собрались как то в молдавских Бендерах, Шухевич, Шушкевич, Бандера, и Остап Бендер
Два пособника Гитлера а двое нет
Путин думал думал думал думал кто же из них
И решил кто отзовётся хайлем на зиг тот и пособник
Путин выкрикивает зиг!
Сзади за Путиным раздается Хайль! а остальные молчат
Зиг!
Опять сзади Хайль!
Да кто там сзади мешает ??
Сзади стоял скромно Рогозин с вытянутой к солнцу рукой и мямлил,извините влдимр влдирович на автомате как-то
Не мешай! Крикнул на него Путин, видишь мы нацистов ищем!!!
Два пособника Гитлера а двое нет
Путин думал думал думал думал кто же из них
И решил кто отзовётся хайлем на зиг тот и пособник
Путин выкрикивает зиг!
Сзади за Путиным раздается Хайль! а остальные молчат
Зиг!
Опять сзади Хайль!
Да кто там сзади мешает ??
Сзади стоял скромно Рогозин с вытянутой к солнцу рукой и мямлил,извините влдимр влдирович на автомате как-то
Не мешай! Крикнул на него Путин, видишь мы нацистов ищем!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:05
Цитата:
сегодня суббота же.
выходной у него.
опять по тревоге ...
maxsaf:
Пусть Абайка хихикает, его уровень.
Пусть Абайка хихикает, его уровень.
сегодня суббота же.
выходной у него.
опять по тревоге ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:08
Цитата:
Когда Байден оговаривается этот уровень всей России?)
Цитата:
Бедный
Как одно место то за хозяина рвет))
Прям уже истерика у человека
Завтра видать Симонян вызовет и по попе настучит
За то что плохо начальника защищал
maxsaf:
Разумеется, он имел ввиду деда. Пусть Абайка хихикает, его уровень.
Разумеется, он имел ввиду деда. Пусть Абайка хихикает, его уровень.
Когда Байден оговаривается этот уровень всей России?)
Цитата:
alex_60:
давай свои анализы сюда, посмотрим как ты там.
давай свои анализы сюда, посмотрим как ты там.
Бедный
Как одно место то за хозяина рвет))
Прям уже истерика у человека
Завтра видать Симонян вызовет и по попе настучит
За то что плохо начальника защищал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:09
нет, давай анализы, рост, вес,
потом будем решать.
потом будем решать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:10
да, ДНК тоже обязательно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:11
Цитата:
Приколист ))
abaika95:
А что в России и голубой цвет уже под запретом?
А что в России и голубой цвет уже под запретом?
Приколист ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:12
и скриншоты из методички, ну это понятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:13
Путин шел по коридору и думал
Как представится Карлосону? Путин Владимир Владимирович
Скучно
понтанусь чтобы все прикололись
Исаев Максим Максимович
Не сразу поймут к чему я,надо сложнее
Всеволод Владимирович Владимиров!! Не, слишком сложно подумают что я из ума выжил и свое имя перепутал
О просто скажу что я Александр Белов герой моего любимого фильма Щит и меч
А народ подумает что я про Сашу белого отсылку сделал))
Во ржака то будет
Идёт Путин дальше и повторяет про себя
Я Александр Белов,я Александр Белов
Заходит в зал и в ужасе орет
Су*а!!! А Карлсон что человек???
Как представится Карлосону? Путин Владимир Владимирович
Скучно
понтанусь чтобы все прикололись
Исаев Максим Максимович
Не сразу поймут к чему я,надо сложнее
Всеволод Владимирович Владимиров!! Не, слишком сложно подумают что я из ума выжил и свое имя перепутал
О просто скажу что я Александр Белов герой моего любимого фильма Щит и меч
А народ подумает что я про Сашу белого отсылку сделал))
Во ржака то будет
Идёт Путин дальше и повторяет про себя
Я Александр Белов,я Александр Белов
Заходит в зал и в ужасе орет
Су*а!!! А Карлсон что человек???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:15
Цитата:
Вроде как цвет не запрещен у нас))
А в России что?
maxsaf:
Приколист
Приколист
Вроде как цвет не запрещен у нас))
А в России что?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:16
ну это уже на белую горячку похоже.
людей в халатах пора вызывать.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2024 - 23:18]
людей в халатах пора вызывать.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2024 - 23:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:20
Встретились как то Путин и Зеленский
Путин говорит вот мой папа Ленинград во время войны защищал а ваш где был?
Зеленский недоуменно отвечает а моего папы не было..
Понятно! перебил его Путин,если вашего папы не было с нами,значит он был против нас
Нацисты....
Путин говорит вот мой папа Ленинград во время войны защищал а ваш где был?
Зеленский недоуменно отвечает а моего папы не было..
Понятно! перебил его Путин,если вашего папы не было с нами,значит он был против нас
Нацисты....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:22
Началось интервью
Карлосон спрашивает
Скажите а с чего вы взяли что США хочет напасть на Россию?
Путин спрашивает в ответ: вы историк же? Хотите я вам про Урарту и шумеров кратко расскажу?
Карлосон спрашивает
Скажите а с чего вы взяли что США хочет напасть на Россию?
Путин спрашивает в ответ: вы историк же? Хотите я вам про Урарту и шумеров кратко расскажу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:38
Цитата:
А что запрещено? Шарики и футболки?
abaika95:
Вроде как цвет не запрещен у нас))
Вроде как цвет не запрещен у нас))
А что запрещено? Шарики и футболки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14962
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 23:43
Путин после интервью весело спрашивает приближенных
Ну что? Как прошло?
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом назвали...некрасиво как-то
У Путина дрогнули губы, он покраснел,заволновался и заорал
Так что эта нацисткая падла ещё и президентом Белоруссии была!!!??
Ну что? Как прошло?
Хорошо влдмр влдмрвич только вот вы первого президента Белоруссии Шушкевича нацистом назвали...некрасиво как-то
У Путина дрогнули губы, он покраснел,заволновался и заорал
Так что эта нацисткая падла ещё и президентом Белоруссии была!!!??
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