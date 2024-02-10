Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 23:13

Путин шел по коридору и думал

Как представится Карлосону? Путин Владимир Владимирович

Скучно

понтанусь чтобы все прикололись

Исаев Максим Максимович

Не сразу поймут к чему я,надо сложнее

Всеволод Владимирович Владимиров!! Не, слишком сложно подумают что я из ума выжил и свое имя перепутал

О просто скажу что я Александр Белов герой моего любимого фильма Щит и меч

А народ подумает что я про Сашу белого отсылку сделал))

Во ржака то будет

Идёт Путин дальше и повторяет про себя

Я Александр Белов,я Александр Белов

Заходит в зал и в ужасе орет

Су*а!!! А Карлсон что человек???