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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:19
Цитата:
Стоит. Погугли о пользе
Vit:
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? .
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? .
Стоит. Погугли о пользе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:38
Зет патриоты ликуют, типа умер Героем..
В 19 лет..
Сидя на сайтах и теплых диванах..
Ни разу не отправив своих детей.
Мой племяш.
В 19 лет..
Сидя на сайтах и теплых диванах..
Ни разу не отправив своих детей.
Мой племяш.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:40
Это не зет патриоты, это убийцы своего русского народа..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:50
Цитата:
Ты так и не ответил - кто его убил?
111:
Это не зет патриоты, это убийцы своего русского народа
Это не зет патриоты, это убийцы своего русского народа
Ты так и не ответил - кто его убил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:51
//Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:15
Цитата:
Это щас про Путина и ФСБ?
Или про Сталина и НКВД?
alex_60:
Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки//
Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки//
Это щас про Путина и ФСБ?
Или про Сталина и НКВД?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:19
Цитата:
Ну я тоже не понял этого хода)
Понтовались тут за сутки до выхода
Что это будет что-то мега супер пупер
А на выходе пук и среньк от деда
Кстати напомнило мне 24 февраля 2022
Какая истерика тут на форуме стояла
Что Россия всех размажет
А к Марту их срочно стали интересовать любые темы кроме войны))
111:
Просто им самим стыдно за это, и теперь они денацификацию, этого Карлсона, стараются замыливать темами о ценниках на казахском и о плохом нашем народе, просто втупую идут и все тут..
Просто им самим стыдно за это, и теперь они денацификацию, этого Карлсона, стараются замыливать темами о ценниках на казахском и о плохом нашем народе, просто втупую идут и все тут..
Ну я тоже не понял этого хода)
Понтовались тут за сутки до выхода
Что это будет что-то мега супер пупер
А на выходе пук и среньк от деда
Кстати напомнило мне 24 февраля 2022
Какая истерика тут на форуме стояла
Что Россия всех размажет
А к Марту их срочно стали интересовать любые темы кроме войны))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:19
Цитата:
Хм..
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?
Это тебя как то удовлетворит что ли?
maxsaf:
Ты так и не ответил - кто его убил?
Ты так и не ответил - кто его убил?
Хм..
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?
Это тебя как то удовлетворит что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:21
Цитата:
На тупой можешь не отвечать. А на мой ответь - кто его убил?
111:
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?
На тупой можешь не отвечать. А на мой ответь - кто его убил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:21
Ответ в посту 759.
Про Моську.
Про Моську.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:24
Цитата:
Причем снято америкосами о своей же истории
Ждём такой же фильм от России
Об уничтожении сибирских народов
Сжигании аулов в Дагестане и Чечне
И геноциде адыгов и черкесов Цитата:
Так и знал
Остальные лицемеры значит
Цитата:
Мой фанат ЗЕ? Как мило)
Цитата:
А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?
Цитата:
Чето ржу)))
Уже от Путина начали отрекаться))
Незря Вова интервью давал значитЦитата:
Украинцы это русские без газа
Украинец это тот же русский но без культа царя))
Vit:
Я вчера посмотрел фильмец: Убийцы цветочной Луны. Де Каприо и Де Ниро. Фильм про то как англосаксы отжимали у индейцев всю жизнь. Там показана вся гнилая душонка америкосов.
Я вчера посмотрел фильмец: Убийцы цветочной Луны. Де Каприо и Де Ниро. Фильм про то как англосаксы отжимали у индейцев всю жизнь. Там показана вся гнилая душонка америкосов.
Причем снято америкосами о своей же истории
Ждём такой же фильм от России
Об уничтожении сибирских народов
Сжигании аулов в Дагестане и Чечне
И геноциде адыгов и черкесов Цитата:
maxsaf:
Ты его единственный и самый преданный фанат
Ты его единственный и самый преданный фанат
Так и знал
Остальные лицемеры значит
Цитата:
Vit:
Вот бы посмотреть интервью Такера и Зеленского. Ваш фанат Зе ,явно побил бы все рекорды на Балабол ТВ
Вот бы посмотреть интервью Такера и Зеленского. Ваш фанат Зе ,явно побил бы все рекорды на Балабол ТВ
Мой фанат ЗЕ? Как мило)
Цитата:
maxsaf:
Не, казахи это киргизы
Не, казахи это киргизы
А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?
Цитата:
таноми52:
Они же сами придумали, сами поверили, что все тут поклонники Путина, коль не поддерживают их бред
Они же сами придумали, сами поверили, что все тут поклонники Путина, коль не поддерживают их бред
Чето ржу)))
Уже от Путина начали отрекаться))
Незря Вова интервью давал значитЦитата:
alex_60:
Киргизия – это Казахстан без нефти; что киргиз – это казах без понтов.
Киргизия – это Казахстан без нефти; что киргиз – это казах без понтов.
Украинцы это русские без газа
Украинец это тот же русский но без культа царя))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:25
Цитата:
Я интересовался исключительно количеством просмотров. Оно внушительное.
abaika95:
Понтовались тут за сутки до выхода
Понтовались тут за сутки до выхода
Я интересовался исключительно количеством просмотров. Оно внушительное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:27
Цитата:
А киргизы это казахи, и ДНК это тоже покажет
abaika95:
А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?
А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?
А киргизы это казахи, и ДНК это тоже покажет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:28
Цитата:
Культ пианиста?
abaika95:
Украинец это тот же русский но без культа царя))
Украинец это тот же русский но без культа царя))
Культ пианиста?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:29
Цитата:
Наоборот наверное.
maxsaf:
А киргизы это казахи
А киргизы это казахи
Наоборот наверное.
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