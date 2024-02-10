Отправлено: - 22:24

Vit:

Я вчера посмотрел фильмец: Убийцы цветочной Луны. Де Каприо и Де Ниро. Фильм про то как англосаксы отжимали у индейцев всю жизнь. Там показана вся гнилая душонка америкосов.

maxsaf:

Ты его единственный и самый преданный фанат

Vit:

Вот бы посмотреть интервью Такера и Зеленского. Ваш фанат Зе ,явно побил бы все рекорды на Балабол ТВ

maxsaf:

Не, казахи это киргизы

таноми52:

Они же сами придумали, сами поверили, что все тут поклонники Путина, коль не поддерживают их бред

alex_60:

Киргизия – это Казахстан без нефти; что киргиз – это казах без понтов.

Цитата:Причем снято америкосами о своей же историиЖдём такой же фильм от РоссииОб уничтожении сибирских народовСжигании аулов в Дагестане и ЧечнеИ геноциде адыгов и черкесов Цитата:Так и зналОстальные лицемеры значитЦитата:Мой фанат ЗЕ? Как мило)Цитата:А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?Цитата:Чето ржу)))Уже от Путина начали отрекаться))Незря Вова интервью давал значитЦитата:Украинцы это русские без газаУкраинец это тот же русский но без культа царя))