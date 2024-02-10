НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 52 из 53«1...50515253»
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:19
#766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? .


Стоит. Погугли о пользе
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:38
#767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зет патриоты ликуют, типа умер Героем..
В 19 лет..
Сидя на сайтах и теплых диванах..
Ни разу не отправив своих детей.
Мой племяш.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:40
#768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не зет патриоты, это убийцы своего русского народа..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:50
#769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это не зет патриоты, это убийцы своего русского народа

Ты так и не ответил - кто его убил?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:51
#770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки//
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:15
#771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки//

Это щас про Путина и ФСБ?
Или про Сталина и НКВД?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:19
#772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Просто им самим стыдно за это, и теперь они денацификацию, этого Карлсона, стараются замыливать темами о ценниках на казахском и о плохом нашем народе, просто втупую идут и все тут..

Ну я тоже не понял этого хода)
Понтовались тут за сутки до выхода
Что это будет что-то мега супер пупер
А на выходе пук и среньк от деда

Кстати напомнило мне 24 февраля 2022
Какая истерика тут на форуме стояла
Что Россия всех размажет
А к Марту их срочно стали интересовать любые темы кроме войны))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:19
#773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты так и не ответил - кто его убил?

Хм..
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?
Это тебя как то удовлетворит что ли?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:21
#774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты хочешь, чтобы я ответил на тупой вопрос?

На тупой можешь не отвечать. А на мой ответь - кто его убил?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:21
#775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ в посту 759.
Про Моську.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:24
#776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я вчера посмотрел фильмец: Убийцы цветочной Луны. Де Каприо и Де Ниро. Фильм про то как англосаксы отжимали у индейцев всю жизнь. Там показана вся гнилая душонка америкосов.

Причем снято америкосами о своей же истории
Ждём такой же фильм от России
Об уничтожении сибирских народов
Сжигании аулов в Дагестане и Чечне
И геноциде адыгов и черкесов Цитата:
maxsaf:
Ты его единственный и самый преданный фанат

Так и знал
Остальные лицемеры значит
Цитата:
Vit:
Вот бы посмотреть интервью Такера и Зеленского. Ваш фанат Зе ,явно побил бы все рекорды на Балабол ТВ

Мой фанат ЗЕ? Как мило)
Цитата:
maxsaf:
Не, казахи это киргизы

А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?
Цитата:
таноми52:
Они же сами придумали, сами поверили, что все тут поклонники Путина, коль не поддерживают их бред

Чето ржу)))
Уже от Путина начали отрекаться))
Незря Вова интервью давал значитЦитата:
alex_60:
Киргизия – это Казахстан без нефти; что киргиз – это казах без понтов.

Украинцы это русские без газа
Украинец это тот же русский но без культа царя))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:25
#777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Понтовались тут за сутки до выхода

Я интересовался исключительно количеством просмотров. Оно внушительное. ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:27
#778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кыргызы это кто? Неужто четвертая ветвь Рюрика?

А киргизы это казахи, и ДНК это тоже покажет ;-) :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:28
#779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Украинец это тот же русский но без культа царя))

Культ пианиста? :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 22:29
#780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А киргизы это казахи


Наоборот наверное.
Профайл
Страница 52 из 53«1...50515253»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Гога, abaika95, drakon, alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS