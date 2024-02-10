Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....

Отправлено: - 19:41

все это интересно

но вывод в никуда

костанай якобы назван от междуречья двух рек

тобол и уй

но тогда эта местность должна быть километров на 100 севернее а не прямо на реке тобол