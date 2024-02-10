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≡ Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48550
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
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История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19779
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
#1
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//Автор - доктор филологических наук, профессор//

интересно докторская на какую тему была.
ни на эту ли
//Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай//
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14931
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 19:41
#2
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все это интересно
но вывод в никуда
костанай якобы назван от междуречья двух рек
тобол и уй
но тогда эта местность должна быть километров на 100 севернее а не прямо на реке тобол
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
855
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 10.02.24 - 20:45
#3
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Цитата:
abaika95:

Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи История это литература в первую очередь.
.....Абайка сам с собой я думаю спорить не будешь..... :lol: :lol: :lol: :lol:
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