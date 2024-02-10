Vit: Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана.
сидят кушают два хлопца у нас в кафешке сразу видно приезжие айтишники точнее убеганты от войны, разодетые как чебурашки, в костюмчиках дорогих в очочках, все на понтах и возмущаются что меню на двух языках что приходится листать листы на казахском чтоб на русском понять что манты это манты а палау это плов (даже картинки там есть) возмущаются, бурчат, хамят официантке узбечке эй как тебя там мадина быстреее давай и между собой громко "ч**ка блин неповоротливая" тут два мужика в простых одеждах, приехавших покушать явно с работы на грузовике один русский другой казах не выдерживают и матом "ану пошли на х** отсюда голубизна московская чтоб мы вас тут не видели" парнишки начинают краснеть,вякать что то про полицию но мужики вышвырнули их и пару поджопников еще поставили на улице
скоро ждем очередное нытье от россиян в пабликах как их злые казахи унижают только за внешний вид
я действительно не понимаю почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?)) я думал гляну чтобы знать материал для обсуждения с нашей стекловатой а они даже не удосужились 2 часовую лекцию от своего царя глянуть
сооовсем дела чтоли плохи у путина что его даже прямые фанаты не смотрят уже?
Карачун: у вас есть целостное представление о казахстане?
Да от года в год теряется! Судя по обсуждения о старых автомобилях, ОМСЕ и прочее, то я вообще не понимаю, есть ли какая государственность и система, или каждый как захочет? ПС - ОСМС вроде, хотя точно не уверен.
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