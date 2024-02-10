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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 51 из 51«1...495051
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:48
#751
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Кое что о Брежневе


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14931
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:57
#752
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Цитата:
Vit:
Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана.

сидят кушают два хлопца у нас в кафешке
сразу видно приезжие айтишники точнее убеганты от войны, разодетые как чебурашки, в костюмчиках дорогих в очочках, все на понтах
и возмущаются что меню на двух языках что приходится листать листы на казахском чтоб на русском понять что манты это манты а палау это плов (даже картинки там есть)
возмущаются, бурчат, хамят официантке узбечке
эй как тебя там мадина быстреее давай
и между собой громко "ч**ка блин неповоротливая"
тут два мужика в простых одеждах, приехавших покушать явно с работы на грузовике один русский другой казах
не выдерживают и матом
"ану пошли на х** отсюда голубизна московская чтоб мы вас тут не видели"
парнишки начинают краснеть,вякать что то про полицию
но мужики вышвырнули их и пару поджопников еще поставили на улице

скоро ждем очередное нытье от россиян в пабликах как их злые казахи унижают только за внешний вид
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14931
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:59
#753
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я действительно не понимаю почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?))
я думал гляну чтобы знать материал для обсуждения с нашей стекловатой
а они даже не удосужились 2 часовую лекцию от своего царя глянуть

сооовсем дела чтоли плохи у путина что его даже прямые фанаты не смотрят уже?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 20:21
#754
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Цитата:
Ben:
Есть такая народная мудрость: Можно увести девушку из деревни, но деревню из девушки НИКОГДА.

Согласен.
В этом весь этот стареющий Безумец, который прошлое, деревню, пытается накинуть на весь цивилизованный мир..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 20:30
#755
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Цитата:
abaika95:
сооовсем дела чтоли плохи у путина что его даже прямые фанаты не смотрят уже?

Просто им самим стыдно за это, и теперь они денацификацию, этого Карлсона, стараются замыливать темами о ценниках на казахском и о плохом нашем народе, просто втупую идут и все тут..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 20:40
#756
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Цитата:
Карачун:
у вас есть целостное представление о казахстане?

Да от года в год теряется! Судя по обсуждения о старых автомобилях, ОМСЕ и прочее, то я вообще не понимаю, есть ли какая государственность и система, или каждый как захочет? :lol:
ПС - ОСМС вроде, хотя точно не уверен. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 20:52]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 20:43
#757
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Я вчера посмотрел фильмец: Убийцы цветочной Луны. Де Каприо и Де Ниро. Фильм про то как англосаксы отжимали у индейцев всю жизнь. Там показана вся гнилая душонка америкосов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21837
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:02
#758
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Цитата:
Эл-починно:
преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи

Восточные окраинцы :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:02
#759
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Президент России-Путин Владимир Владимирович.
85 процентов по последним опросам за него.
А по поводу некоторых тут, у них сущность
"Я тяфкаю - значит я существую."
(Моська, Крылов (с).)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21837
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:04
#760
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Цитата:
abaika95:
я действительно не понимаю почему из всех на форуме интервью путина посмотрел только я?))

Ты его единственный и самый преданный фанат :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 21:06
#761
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Цитата:
abaika95: сооовсем дела чтоли плохи у путина что его даже прямые фанаты не смотрят уже?
Вот бы посмотреть интервью Такера и Зеленского. Ваш фанат Зе ,явно побил бы все рекорды на Балабол ТВ.
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Страница 51 из 51«1...495051
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