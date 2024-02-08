Отправлено: - 08:54

Добринцофф:

тёте в мифический в пенсионый фонд,

Цитата:Вот тут я как то уже не согласен. Раньше был согласен, а теперь уже нет. Просто знакомых уже много кто год назад на пенсию вышел , кто пару лет. Одна знакомая работала всю жизнь в Вузе, естественно отчисления всегда были. часть денег она сняла и перевела в Отбасы банк на покупку квартиры, кажется уже купила и пенсия 210000+ продолжает работать, уже просто для души, не может на лавке сидеть. А я вот не платил ничего в ПФ и пенсия у меня минималка будет, спасибо хоть до 1998 года работал