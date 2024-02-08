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Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
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Я робот(Пользователи)
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Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.
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Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 20:46
Официальное трудоустройство по ТД и ничего другого - это лично про себя, а так конечно у нас неграмотных батраков хватает.
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 21:25
Цитата:
Да я не про свои проблемы или не проблемы,в поликлинику особо не хожу. Я про их головы, тех кто это придумывал. Про менеджмент и маркетинг. Вы пытаетесь продать услугу, которая не очень популярна, сделайте её привлекательной, скажите, вы приходите под крыло государственной системы и мы сделаем для вас всё. а тут получается какая то предоплата. Я целый год должен оплачивать ОСМС и только потом я стану человеком системы. Я же говорю сплошная некомпетентность и непрофессионализм в правительстве.
ACROS:
какой то вариант выхода,
какой то вариант выхода,
Да я не про свои проблемы или не проблемы,в поликлинику особо не хожу. Я про их головы, тех кто это придумывал. Про менеджмент и маркетинг. Вы пытаетесь продать услугу, которая не очень популярна, сделайте её привлекательной, скажите, вы приходите под крыло государственной системы и мы сделаем для вас всё. а тут получается какая то предоплата. Я целый год должен оплачивать ОСМС и только потом я стану человеком системы. Я же говорю сплошная некомпетентность и непрофессионализм в правительстве.
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 00:21
Цитата:
С точностью до наоборот, грамотные люди умеют считать свои деньги и не собираются отдавать их дяде в ОСМС которым никогда не пользуются или тёте в мифический в пенсионый фонд,я бы от же не отдавал если бы была возможность.
Я вот например официально оплачиваю все эти поборы,при этом за всё время ни разу не пользовался ОСМС и не потому что такой здоровой ,а потому что мне некогда болетьи месяцами ждать приёма врача,если заболел иду к частнику.Так кто здесь грамотный ,а кто дурак?
Odin_iz_Teh:
Вот тут лукавите наверно, если только безграмотные не хотят официально
Вот тут лукавите наверно, если только безграмотные не хотят официально
С точностью до наоборот, грамотные люди умеют считать свои деньги и не собираются отдавать их дяде в ОСМС которым никогда не пользуются или тёте в мифический в пенсионый фонд,я бы от же не отдавал если бы была возможность.
Я вот например официально оплачиваю все эти поборы,при этом за всё время ни разу не пользовался ОСМС и не потому что такой здоровой ,а потому что мне некогда болетьи месяцами ждать приёма врача,если заболел иду к частнику.Так кто здесь грамотный ,а кто дурак?
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 00:22
Цитата:
официальная з\п 85000
[Исправлено: Добринцофф, 09.02.2024 - 08:32]
Odin_iz_Teh:
Официальное трудоустройство по ТД и ничего другого - это лично про себя
Официальное трудоустройство по ТД и ничего другого - это лично про себя
официальная з\п 85000
[Исправлено: Добринцофф, 09.02.2024 - 08:32]
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 07:08
Цитата:
Один нолик не лишний ?
Добринцофф:
850000
850000
Один нолик не лишний ?
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 08:33
Цитата:
Да,спасибо исправил.
ACROS:
Один нолик не лишний
Один нолик не лишний
Да,спасибо исправил.
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 08:52
Дураками я считаю тех, кто работает без договора, с договором на "минималке" остальное в конверте на усмотрение барина, гпх, если специфика работы все таки подразумевает ТД. Потому как, батрак работающий на таких условиях, сам лишает себя нормальной суммы больничных, отпускных и в случае потери работы нормальной суммы пособия пока безработный, ну и ладно там про пенсию в которую никто не верит промолчу, и про кредиты тоже так как особо не сторонник и их не имею. Так все таки кто дурак?
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 08:54
Цитата:
Вот тут я как то уже не согласен. Раньше был согласен, а теперь уже нет. Просто знакомых уже много кто год назад на пенсию вышел , кто пару лет. Одна знакомая работала всю жизнь в Вузе, естественно отчисления всегда были. часть денег она сняла и перевела в Отбасы банк на покупку квартиры, кажется уже купила и пенсия 210000+ продолжает работать, уже просто для души, не может на лавке сидеть. А я вот не платил ничего в ПФ и пенсия у меня минималка будет, спасибо хоть до 1998 года работал
Добринцофф:
тёте в мифический в пенсионый фонд,
тёте в мифический в пенсионый фонд,
Вот тут я как то уже не согласен. Раньше был согласен, а теперь уже нет. Просто знакомых уже много кто год назад на пенсию вышел , кто пару лет. Одна знакомая работала всю жизнь в Вузе, естественно отчисления всегда были. часть денег она сняла и перевела в Отбасы банк на покупку квартиры, кажется уже купила и пенсия 210000+ продолжает работать, уже просто для души, не может на лавке сидеть. А я вот не платил ничего в ПФ и пенсия у меня минималка будет, спасибо хоть до 1998 года работал
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 08:58
А вот ОСМС на днях разговаривал в поликлинике, не себе надо было. Разговаривал в конце января запись к окулисту только на март и только через терапевта. Вот где надо бы разобраться!
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 09:00
Причём тут к частнику не пойдёшь, чтобы на портал встать на очередь нужен именно твой окулист из поликлиники к которой ты приписан. А на портале тоже очередь чем позднее встанешь здесь на учёт, тем там дольше ждать будешь
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 10:59
Ну и про пенсионные ещё добавлю, после смерти как минимум детям достанутся, если не судьба дожить до пенсии. С осмс согласен отчасти, дело не в том что дяде или тете их платим, а в том бардаке который в медицине творится, что врачей толковых не хватает и в том что на приемы к ним не попасть.
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 09.02.2024 - 11:00]
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 09.02.2024 - 11:00]
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 10.02.24 - 20:08
Цитата:
Дурак тот кто свято верит в помощь от государства,тот кого печальный опыт с ОСМС и пенсионным фондом ничему не учит.
Надеется надо только на себя,если пока ты молодой и здоровый успеешь заработать себе на старость,тогда и будешь сам назначать себе пенсию с своего депозита или с аренды квартир,а все эти платежи якобы на пенсию или мед страхование,не что иное как узаконенные поборы.
Odin_iz_Teh:
Так все таки кто дурак?
Так все таки кто дурак?
Дурак тот кто свято верит в помощь от государства,тот кого печальный опыт с ОСМС и пенсионным фондом ничему не учит.
Надеется надо только на себя,если пока ты молодой и здоровый успеешь заработать себе на старость,тогда и будешь сам назначать себе пенсию с своего депозита или с аренды квартир,а все эти платежи якобы на пенсию или мед страхование,не что иное как узаконенные поборы.
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 10.02.24 - 20:15
Цитата:
Ну и я добавлю,вы не подскажите почему я должен ежемесячно отстёгивать в пенсионный фонд где проценты в разы ниже,а не имею права выбора,что бы те же самые 10% от з\п положить в банк на депозит который я сам выберу? Пусть даже это будет законодательно закреплено,только у меня будет выбор.
А я вам скажу почему нельзя,потому что с коммерческого банка государство мои деньги просто так не вытащит,а вот с пенсионного фонда всегда пожалуйста.
Odin_iz_Teh:
Ну и про пенсионные ещё добавлю
Ну и про пенсионные ещё добавлю
Ну и я добавлю,вы не подскажите почему я должен ежемесячно отстёгивать в пенсионный фонд где проценты в разы ниже,а не имею права выбора,что бы те же самые 10% от з\п положить в банк на депозит который я сам выберу? Пусть даже это будет законодательно закреплено,только у меня будет выбор.
А я вам скажу почему нельзя,потому что с коммерческого банка государство мои деньги просто так не вытащит,а вот с пенсионного фонда всегда пожалуйста.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13972
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 10.02.24 - 20:49
Цитата:
Думаю так нельзя потому что у нас люди финансово безграмотные и они сами отдадут с коммерческого банка / с депозита очередному дроперу- мошеннику и останутся у разбитого корыта. Наверно поэтому.
Добринцофф: А я вам скажу почему нельзя,потому что с коммерческого банка государство мои деньги просто так не вытащит,а вот с пенсионного фонда всегда пожалуйста
Думаю так нельзя потому что у нас люди финансово безграмотные и они сами отдадут с коммерческого банка / с депозита очередному дроперу- мошеннику и останутся у разбитого корыта. Наверно поэтому.
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