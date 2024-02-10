Отправлено: - 20:21

Ben:

Есть такая народная мудрость: Можно увести девушку из деревни, но деревню из девушки НИКОГДА.

Цитата:Согласен.В этом весь этот стареющий Безумец, который прошлое, деревню, пытается накинуть на весь цивилизованный мир..