Отправлено: - 18:22

alex_60:

чем больше определенные личности доказывают с помощью вики (правда я эту чушь давно не читаю в их исполнении, там одни и те же повторы, из года в год, цитирование называется), что миллион лет до нашей эры они уже были, тем больше становится правдой что все таки это Ленин ...

Цитата:Всегда тебе говорил, что малограмотный, не читай, кто заставляет. Да, Ленин великим гением селекционером-генетиком был, аж целые народы придумывал и создавал, ещё в начале 20 века. Грамотные люди поняли, что источники не из Вики, первый geneal.ru, второй на основании архивных данных, заметка НГ от 2008 года.