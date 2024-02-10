alex_60: чем больше определенные личности доказывают с помощью вики (правда я эту чушь давно не читаю в их исполнении, там одни и те же повторы, из года в год, цитирование называется), что миллион лет до нашей эры они уже были, тем больше становится правдой что все таки это Ленин ...
Всегда тебе говорил, что малограмотный, не читай, кто заставляет. Да, Ленин великим гением селекционером-генетиком был, аж целые народы придумывал и создавал, ещё в начале 20 века. Грамотные люди поняли, что источники не из Вики, первый geneal.ru, второй на основании архивных данных, заметка НГ от 2008 года.
Существует вот такой "Расстрельный список препаратов", в который внесены лекарственные средства, признанные неэффективными или недостаточно эффективными при лечении.Про расторопшу там сказано:"Расторопша пятнистая: фитотерапия для печени при гепатитах и алкоголизме значимой эффективности не имеет, (по данным «Кокран» ),а по данным исследования института альтернативной медицины — имеет". Справка:Cochrane Collaboration — международная некоммерческая организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины. «Кокран» Подробнее о списке -
Блин а я купился на рекламу от всяких якобы врачей. Мол она чистит кишки и восстанавливает печень . Ну у меня как бы явных проблем нету с печенью. Просто решил заняться профилактикой. Походу я лохонулся) Ну всё равно до пью. Буду заниматься самовнушением) упаковка на 10 дней. Короче неделя.
А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ. Так для профилактики. Я чет решил здоровье плотно занятся Вокруг много знакомых по умерало. В основном были проблемы с сердцем и с кишками.
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