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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 50 из 50«1...484950
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:22
#736
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Цитата:
alex_60:
чем больше определенные личности доказывают с помощью вики (правда я эту чушь давно не читаю в их исполнении, там одни и те же повторы, из года в год, цитирование называется), что миллион лет до нашей эры они уже были, тем больше становится правдой что все таки это Ленин ...


Всегда тебе говорил, что малограмотный, не читай, кто заставляет. Да, Ленин великим гением селекционером-генетиком был, аж целые народы придумывал и создавал, ещё в начале 20 века. Грамотные люди поняли, что источники не из Вики, первый geneal.ru, второй на основании архивных данных, заметка НГ от 2008 года.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:28
#737
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Кстати сегодня 10 февраля, день домовенка. Не забудьте ему оставить на столе лакомства и можно 100 грамуль налить. Он будет не против.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19775
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:28
#738
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Цитата:
Kairat stayer:
Всегда тебе говорил, что малограмотный


не новость...
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19775
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:34
#739
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Цитата:
Vit:
По сути и ежу понятно что казахский язык надо учить


в школе же учат.
не знаю как правда.
остальным наверное не до этого, другие заботы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:36
#740
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У католиков служба в СС это нормально?

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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19775
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:38
#741
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Цитата:
Vit:
Кстати сегодня 10 февраля,


Китайский Новый Год.
сегодня.
на столе должно быть
Пельмени цзяоцзы
Весенние блинчики
Свинина в кисло-сладком соусе
Салат ю-шен
Рисовая лапша с креветками
Жареный цыпленок
Мраморные яйца
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:40
#742
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Очередной русский террорист художник..


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:43
#743
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Цитата:
Vit:
пробую расторопшу


Существует вот такой "Расстрельный список препаратов", в который внесены лекарственные средства, признанные неэффективными или недостаточно эффективными при лечении.Про расторопшу там сказано:"Расторопша пятнистая: фитотерапия для печени при гепатитах и алкоголизме значимой эффективности не имеет, (по данным «Кокран» ),а по данным исследования института альтернативной медицины — имеет".
Справка:Cochrane Collaboration — международная некоммерческая организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины. «Кокран»
Подробнее о списке -
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:54
#744
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Цитата:
таноми52:
Блин а я купился на рекламу от всяких якобы врачей. Мол она чистит кишки и восстанавливает печень . Ну у меня как бы явных проблем нету с печенью. Просто решил заняться профилактикой. Походу я лохонулся) Ну всё равно до пью. Буду заниматься самовнушением) упаковка на 10 дней. Короче неделя. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 18:59
#745
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Цитата:
таноми52:

А че там на счёт омеги-3. Стоит покупать или нет? . Она дорогая. В районе 5-7 тыщ. Так для профилактики. Я чет решил здоровье плотно занятся Вокруг много знакомых по умерало. В основном были проблемы с сердцем и с кишками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13970
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:12
#746
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Цитата:
таноми52:
Я щас немного по растрельному списку пробежался. Там практически вся аптека. И не знаешь кому верить А в инете наоборот пишут что расторопша очень полезная с него делают много лекарств и тд. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:19
#747
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Что же это было скажи?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35454
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:22
#748
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Хм..



[Исправлено: 111, 10.02.2024 - 19:23]
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Ben
* Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
39
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 19:27
#749
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