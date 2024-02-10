Эл-починно: Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?
Я что ли приватизировал? Мне тоже многое не нравится, я ребёнка отправил учиться в Европу, тут уже говорят работы не будет. У меня другой Родины нет, куда мне ехать? Строили все народы, никто не думал, что союз развалится. А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
Выше приводил, в заметке отмечено, что обширные территории, в том числе и наша область, тогда уезды скорее всего были:
Цитата:
Kairat stayer: Вы историю не знаете, инородцев было около 90% (В Российской империи в 19 - 20 веках коренные народы Сибири и Ср. Азии и.т.д. называли). Тургайская область была образована в 1865 году, когда бывшая до того область Оренбургских киргиз была разделена на две: Уральскую и Тургайскую площадью 399,780 квадратных верст. В состав ее вошли четыре уезда: Тургайский и Иргизский - самые большие и не пригодные для заселения, а также Кустанайский и Актюбинский.
В Оренбурге наблюдал одну сцену в придорожной забегаловке.
Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана. И на казахском языке обратились к барменщицы казашки. Та ответила , не понимает. Они тут же включили свою любимую пластинку про то что настоящий казах должен знать язык(Марик тебе на заметку)) Короче она их в лёгкую умыла). Говорит : вы для начала лицо вытрите,еда висит на бороде). Я живу в РФ и мне плевать Хочу учу, хочу нет И У нас тут преподают в школах язык и если хотите посоревноваться в знаниях я могу щас позвонить, приедит местный спец она вас тут уложит по знаниям и правильному произношению)
Эл-починно: Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное!
Лично всегда благодарю, скоро Марик придёт и скажет, что его многочисленные родственники в России и Казахстане всякие объекты тоже строили, как указал выше все строили. Ещё раз всех благодарю всех, за то что всё построили!
Kairat stayer: А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938-ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи. И да не было там казахов, Безобразов ( в будущем - Пешковка ) село организовал, у него моя бабка и работала.
Эл-починно: Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938=ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи.
Да, всё нормально, никого не упрекаю и ранее не упрекал. Просто время от времени, бывают всякие взбросы. Многие люди не знают историю, смотрят телевизор, где много пропаганды, на кухнях хают и.т.д. Кстати, Юрий Яковлевич, в своей заметке всё правильно отметил.
Как отмечено в заметке от 2008 года, действительно Тургайская область занимала обширную территорию:
Тургайская область — территориальная единица в среднеазиатских владениях царской России. Она занимала земли в западной и центральной частях современного Казахстана (Костанайская, части Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей) и несколько районов Оренбургской области Российской Федерации. Примечательно, что областное правление располагалось в Оренбурге, так как в области не было городов, подходящих для этого статуса. Подавляющее большинство населения составляли казахи-киргизы, около 10% — русские, украинцы, татары и прочие некоренные поселенцы.
Почему то я так и подумал, ещё до вашего ответа: - потому что ВСЕ женщины, кто САМОСТОЯТЕЛЬНО занимается или торговлей или в сфере общепита, как правило не из робкого десятка- в карман за словом не лезут и при случае могут и в глаз дать и муж у них чисто номинальный: -типа принеси-подай или тюха-матюха который привык жить в тени жены и погуливать на стороне и она держит его чисто- гвоздь забить, для постели, и что бы машина на ходу была.
В этом я всегда убеждался когда посещал Наримановский рынок (сейчас не так уже часто), особенно в конце 90-х и начало 2000-х: - женщины- решительные: голос- громкий поставленный, действия - быстрые, чёткие, тон-жёсткий,убедительный. Тогда же даже крытых бутиков не было- железный прилавок и железный холодный контейнер и все дела: - холод, жара, дождь, снег, слякоть, ветер - ВСЁ под открытым небом. Вот эти и бабы со своим горлом и горбом и вытащили в те года половина семейств в Костанае из голода и безденежья. Я помню в те года к ним власть БОЯЛАСЬ заходить на ряды, там митинг или что подобное провести: - любого порвали бы и заткнули на месте.
Языковая тема поднадоела уже. По сути и ежу понятно что казахский язык надо учить. Хочешь не хочешь к этому придём. А пока Предлагаю открыть новую рубрику ЗОЖ, ПП и спорт. Вот например я занялся велоспортом. А пока весна не пришла ещё, экспериментирую БАДы) пробую расторопшу. Вроде какая то лёгкость в животе появилась) а может это как наш Саба сказал самовнушение эти БАДы)
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