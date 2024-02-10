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≡ Более 200 фур и 2 автобуса с пассажирами ждут открытия дорог в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48546
Более 200 фур и 2 автобуса с пассажирами ждут открытия дорог в Костанайской области
Отправлено: 10.02.24 - 16:49
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На автодороге Костанай-Карабутак стоят более 120 фур и 2 пассажирских автобуса. Пассажиров автобусов разместили в кафе. Акиматы заключили меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещей, продуктов питания и воды, организацию горячего питания.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13964
Re: Более 200 фур и 2 автобуса с пассажирами ждут открытия дорог...
Отправлено: 10.02.24 - 16:49
#1
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В первую очередь помогать надо легковым и автобусам. Дальнобой подождёт. У нормального должен быть запас продуктов на неделю. (В крайнем случаи продукты можно растянуть на месяц как в кинофильме Марсианин)

P.S Перед новым годом закрыли кусочек автодороги Сызрань- Тольяти. На один день.
Ой бай чего я только не наслушался. Испанский стыд испытал.
( Мы тут с голода умрём, где продукты? У меня сигареты кончились, че за власть такая почему хлеб не подвозят) и это закрыли на ОДИН мать твою день.
Я сказал этим нытикам что б маме позвонили, пусть пирожки с повидлом привезёт. Меня обматерили. Вобщем всё больше и больше становится без помощных мужчин. Про лопаты, цепи и паяльные лампы я уже молчу. Я стоял в буранах из 20 машин лопаты есть только у 5. :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5729
Re: Более 200 фур и 2 автобуса с пассажирами ждут открытия дорог...
Отправлено: 10.02.24 - 17:13
#2
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Цитата:
Vit:
Дальнобой подождёт.


Я не понимаю: - что они НОЮТ- они что не знали что в феврале и марте БУРАНЫ, особенно между Хромтау и Денисовкой - постоянно ЗАДУВАЕТ. Берите побольше- хлеба, консервов, воды, соли, спичек, сигарет - ведь ты же работаешь на фуре и зарабатываешь для СЕБЯ; налоги - это потом или платит хозяин.

Власть - она какая была в 90-х, такая же и осталась сейчас: - БЕЗАЛАБЕРНАЯ, БЕСТОЛКОВАЯ, БЕЗРАЗЛИЧНАЯ, БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ.
И они принимают решения сидя в ТЁПЛЫХ кабинетах и не понимая и не зная РЕАЛЬНОЙ обстановки на местах.
У меня в джипе зимой и летом: - бутылка водки, спички, валенки, сапоги, советский полушубок, трос, лопата. В 80-90-х мотался между совхозами на УАЗ-ах, НИВА-х- и с тех пор вошло в привычку.
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