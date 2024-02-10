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В первую очередь помогать надо легковым и автобусам. Дальнобой подождёт. У нормального должен быть запас продуктов на неделю. (В крайнем случаи продукты можно растянуть на месяц как в кинофильме Марсианин)P.S Перед новым годом закрыли кусочек автодороги Сызрань- Тольяти. На один день.Ой бай чего я только не наслушался. Испанский стыд испытал.( Мы тут с голода умрём, где продукты? У меня сигареты кончились, че за власть такая почему хлеб не подвозят) и это закрыли на ОДИН мать твою день.Я сказал этим нытикам что б маме позвонили, пусть пирожки с повидлом привезёт. Меня обматерили. Вобщем всё больше и больше становится без помощных мужчин. Про лопаты, цепи и паяльные лампы я уже молчу. Я стоял в буранах из 20 машин лопаты есть только у 5.