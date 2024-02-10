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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 49 из 49«1...474849
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:22
#721
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Цитата:
Эл-починно:
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?


Я что ли приватизировал? Мне тоже многое не нравится, я ребёнка отправил учиться в Европу, тут уже говорят работы не будет. У меня другой Родины нет, куда мне ехать? Строили все народы, никто не думал, что союз развалится. А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:27
#722
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Выше приводил, в заметке отмечено, что обширные территории, в том числе и наша область, тогда уезды скорее всего были:

Цитата:
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90% (В Российской им­пе­рии в 19 - 20 веках ко­рен­ные на­ро­ды Си­би­ри и Ср. Азии и.т.д. называли). Тургайская область была образована в 1865 году, когда бывшая до того область Оренбургских киргиз была разделена на две: Уральскую и Тургайскую площадью 399,780 квадратных верст. В состав ее вошли четыре уезда: Тургайский и Иргизский - самые большие и не пригодные для заселения, а также Кустанайский и Актюбинский.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:31
#723
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В Оренбурге наблюдал одну сцену в придорожной забегаловке.

Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана. И на казахском языке обратились к барменщицы казашки. Та ответила , не понимает.
Они тут же включили свою любимую пластинку про то что настоящий казах должен знать язык(Марик тебе на заметку))
Короче она их в лёгкую умыла). Говорит : вы для начала лицо вытрите,еда висит на бороде). Я живу в РФ и мне плевать Хочу учу, хочу нет И У нас тут преподают в школах язык и если хотите посоревноваться в знаниях я могу щас позвонить, приедит местный спец она вас тут уложит по знаниям и правильному произношению)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:33
#724
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Цитата:
Эл-починно:
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное!


Лично всегда благодарю, скоро Марик придёт и скажет, что его многочисленные родственники в России и Казахстане всякие объекты тоже строили, как указал выше все строили. Ещё раз всех благодарю всех, за то что всё построили!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:38
#725
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Цитата:
Kairat stayer:
А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?

Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938-ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи. И да не было там казахов, Безобразов ( в будущем - Пешковка ) село организовал, у него моя бабка и работала.

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 15:44]

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 16:05]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:44
#726
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Цитата:
Эл-починно:
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938=ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи.


Да, всё нормально, никого не упрекаю и ранее не упрекал. Просто время от времени, бывают всякие взбросы. Многие люди не знают историю, смотрят телевизор, где много пропаганды, на кухнях хают и.т.д. Кстати, Юрий Яковлевич, в своей заметке всё правильно отметил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 16:12
#727
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Цитата:
Vit:
уложит по знаниям и правильному произношению)


Чем всё закончилось?
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