Отправлено: - 15:22

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Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?

Цитата:Я что ли приватизировал? Мне тоже многое не нравится, я ребёнка отправил учиться в Европу, тут уже говорят работы не будет. У меня другой Родины нет, куда мне ехать? Строили все народы, никто не думал, что союз развалится. А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?