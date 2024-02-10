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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:22
Цитата:
Я что ли приватизировал? Мне тоже многое не нравится, я ребёнка отправил учиться в Европу, тут уже говорят работы не будет. У меня другой Родины нет, куда мне ехать? Строили все народы, никто не думал, что союз развалится. А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
Эл-починно:
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?
Я что ли приватизировал? Мне тоже многое не нравится, я ребёнка отправил учиться в Европу, тут уже говорят работы не будет. У меня другой Родины нет, куда мне ехать? Строили все народы, никто не думал, что союз развалится. А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:27
Выше приводил, в заметке отмечено, что обширные территории, в том числе и наша область, тогда уезды скорее всего были:
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90% (В Российской империи в 19 - 20 веках коренные народы Сибири и Ср. Азии и.т.д. называли). Тургайская область была образована в 1865 году, когда бывшая до того область Оренбургских киргиз была разделена на две: Уральскую и Тургайскую площадью 399,780 квадратных верст. В состав ее вошли четыре уезда: Тургайский и Иргизский - самые большие и не пригодные для заселения, а также Кустанайский и Актюбинский.
Вы историю не знаете, инородцев было около 90% (В Российской империи в 19 - 20 веках коренные народы Сибири и Ср. Азии и.т.д. называли). Тургайская область была образована в 1865 году, когда бывшая до того область Оренбургских киргиз была разделена на две: Уральскую и Тургайскую площадью 399,780 квадратных верст. В состав ее вошли четыре уезда: Тургайский и Иргизский - самые большие и не пригодные для заселения, а также Кустанайский и Актюбинский.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:31
В Оренбурге наблюдал одну сцену в придорожной забегаловке.
Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана. И на казахском языке обратились к барменщицы казашки. Та ответила , не понимает.
Они тут же включили свою любимую пластинку про то что настоящий казах должен знать язык(Марик тебе на заметку))
Короче она их в лёгкую умыла). Говорит : вы для начала лицо вытрите,еда висит на бороде). Я живу в РФ и мне плевать Хочу учу, хочу нет И У нас тут преподают в школах язык и если хотите посоревноваться в знаниях я могу щас позвонить, приедит местный спец она вас тут уложит по знаниям и правильному произношению)
Сидят кушают два джигита из Южного Казахстана. И на казахском языке обратились к барменщицы казашки. Та ответила , не понимает.
Они тут же включили свою любимую пластинку про то что настоящий казах должен знать язык(Марик тебе на заметку))
Короче она их в лёгкую умыла). Говорит : вы для начала лицо вытрите,еда висит на бороде). Я живу в РФ и мне плевать Хочу учу, хочу нет И У нас тут преподают в школах язык и если хотите посоревноваться в знаниях я могу щас позвонить, приедит местный спец она вас тут уложит по знаниям и правильному произношению)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:33
Цитата:
Лично всегда благодарю, скоро Марик придёт и скажет, что его многочисленные родственники в России и Казахстане всякие объекты тоже строили, как указал выше все строили. Ещё раз всех благодарю всех, за то что всё построили!
Эл-починно:
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное!
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное!
Лично всегда благодарю, скоро Марик придёт и скажет, что его многочисленные родственники в России и Казахстане всякие объекты тоже строили, как указал выше все строили. Ещё раз всех благодарю всех, за то что всё построили!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:38
Цитата:
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938-ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи. И да не было там казахов, Безобразов ( в будущем - Пешковка ) село организовал, у него моя бабка и работала.
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 15:44]
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 16:05]
Kairat stayer:
А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
А как реагировать, когда говорят казахов не было и.т.д.?
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938-ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи. И да не было там казахов, Безобразов ( в будущем - Пешковка ) село организовал, у него моя бабка и работала.
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 15:44]
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 16:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 15:44
Цитата:
Да, всё нормально, никого не упрекаю и ранее не упрекал. Просто время от времени, бывают всякие взбросы. Многие люди не знают историю, смотрят телевизор, где много пропаганды, на кухнях хают и.т.д. Кстати, Юрий Яковлевич, в своей заметке всё правильно отметил.
Эл-починно:
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938=ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи.
Я прошу прощения, если был не правильно понят. Я просто хотел показать факты жизни. И если моя бабушка в Безобразовке родилась, как и моя мать в 1938=ои, то никакие мы не сталинские , а простые переселенцы, в тогда ещё Российской империи.
Да, всё нормально, никого не упрекаю и ранее не упрекал. Просто время от времени, бывают всякие взбросы. Многие люди не знают историю, смотрят телевизор, где много пропаганды, на кухнях хают и.т.д. Кстати, Юрий Яковлевич, в своей заметке всё правильно отметил.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 16:12
Цитата:
Чем всё закончилось?
Vit:
уложит по знаниям и правильному произношению)
уложит по знаниям и правильному произношению)
Чем всё закончилось?
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