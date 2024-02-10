Отправлено: - 14:55

Эл-починно:

Странно всё это, тут во про дворян и купцов речь. Не то что казахов, даже киргизов не видно и не слышно.

Эл-починно:

Кстати материал НГ, если что!

Цитата:Цитата:Ничего странного, там тоже материал НГ, конкретно по итогам переписи населения, как указал выше учётчиками-ономастами РИ.