Просто чтобы удостоверится у брата спроси про бабушку, вот его ответ - Бабушка родилась в Тельмановке (Безобразовка ранее в царское время). Казахов там отродясь не было. В магазине разговаривали по немецки.
Эл-починно: Просто чтобы удостоверится у брата спроси про бабушку, вот его ответ - Бабушка родилась в Тельмановке (Безобразовка ранее в царское время). Казахов там отродясь не было. В магазине разговаривали по немецки.
Не исключено, может быть. Выше заметка подготовлена на основании архивных данных и опубликована в 2008 году в НГ, что не понятного?
Эл-починно: Я пока спокоен, но не дай бог, начнутся разговоры про то как казахи выкопали каспийское море. я умру со смеху.
А что вы федеральные российские каналы не смотрите что ли? Там всё хорошо объясняют, сказали, что великий селекционер Ленин придумал и создал. Только не учли, что казахское государство на территории современного Казахстана и сопредельных с ним государств, образовалось в процессе распада Золотой Орды в 1465 году Джучидами ханами Жанибеком и Кереем.
abaika95: Турки проживут век в германии сразу примут какой то иной статус?)) И вообще что за пренебрежительное отношение к туркам? Люди туда в 50ые годы ехали помогать в восстановлении Германии после войны Они немцам там все построили Немцы благодарны должны быть вроде нет?
Ну от вас как то не видно благодарности, за всё построенное! Приватизировали и не жужжите, все долги Россия оплатила. Где чувство собственного достоинства и исполненного долга?
Kairat stayer: Судя по таблице распределения населения по сословиям, громадное большинство составляли инородцы - 410 305 по области.
По вероисповеданию в области господствовали мусульмане (магометане) - 415 806 человек по области, 3 687 - в городах.
По данным переписи, распределение населения по народностям было сделано лишь на основании показаний о родном языке. Из 25 различных народностей, зарегистрированных переписью, наиболее многочисленными были следующие: киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек. Остальные составляли лишь 0,12%. Это: сарты (130 человек), поляки (101), вотяки (83), немцы (60), евреи (58), чуваши (43), цыгане (21), туркмены (15), тентяри (11), персы (10), зыряне (9), литовцы (4), черкесы (4), латыши (3), белорусы (2) и, наконец, французы, армяне, калмыки, монголы - по одному человеку.
При желании, можно точно рассчитать долю народностей, господа, сэры и геры матчасть пожалуйста подтягивайте!
Я же не манипулирую цифрами и фактами, количество инородцев указано (В РИ так называли местное население). Обсуждали неоднократно на форуме, казахов звали киргизами, чтобы не путать с казаками ( правильно қазақ). выше за казахское ханство отметил.
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