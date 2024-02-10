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«Никто не будет ждать инспекторов» - В Федоровском районе закопали мусор возле полигона. Почему не видно реакции властей?
«Никто не будет ждать инспекторов» - В Федоровском районе закопали мусор возле полигона. Почему не видно реакции властей?
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