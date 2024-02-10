Отправлено: - 14:24

Бытовые отходы в селе Федоровка вывозят на полигон ТОО «Жарколь». Он старый, нуждается в модернизации. Тем не менее сюда свозят мусор не только со всего райцентра, но и с окрестных несанкционированных свалок. Полгода назад одну из таких свалок устроили по соседству с полигоном. Но местные власти не заметили этого. Почему?