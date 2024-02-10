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≡ «Никто не будет ждать инспекторов» - В Федоровском районе закопали мусор возле полигона. Почему не видно реакции властей?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48545
«Никто не будет ждать инспекторов» - В Федоровском районе закопали мусор возле полигона. Почему не видно реакции властей?
Отправлено: 10.02.24 - 14:24
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Бытовые отходы в селе Федоровка вывозят на полигон ТОО «Жарколь». Он старый, нуждается в модернизации. Тем не менее сюда свозят мусор не только со всего райцентра, но и с окрестных несанкционированных свалок. Полгода назад одну из таких свалок устроили по соседству с полигоном. Но местные власти не заметили этого. Почему?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13959
«Никто не будет ждать инспекторов» - В Федоровском районе закопали мусор возле полигона. Почему не видно реакции властей?
Отправлено: 10.02.24 - 14:24
#1
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Цитата:
Несанкционированные свалки в нашем районе были созданы при Советском Союзе.

Какой же был крепкий и сильный Советский Союз!!! Больше 30 лет борятся акимы с этими проклятыми комунистическими свалками и не как не победят)

[Исправлено: Vit, 10.02.2024 - 13:25]
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