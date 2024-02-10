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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 47 из 48«1...45464748»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:32
#691
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%

Цитата:
abaika95:
Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше

Кто-то из этих двоих - брешет :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:33
#692
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%

слишком много буков, объясните, что значит инородец? :lol: да ещё в 90% - ом состоянии. 8-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:34
#693
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Цитата:
maxsaf:
Кто-то из этих двоих - брешет

Однозначно! 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:36
#694
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Цитата:
Kairat stayer:
киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.

Так, стоп. Казахов где потеряли? :lol:
(Шучу, знаю где ;-) )
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:40
#695
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Цитата:
maxsaf:
Кто-то из этих двоих - брешет


Вы хоть вникните, перепись производили подданные Ри (Россиской империи), какие-то грамотеи учётчики-ономасты наверное, коренное население они называли инородцами (410 000 человек), наверное по отношению к себе (славян более 35 000 человек). Всё верно малочисленных народов 0,12% и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:43
#696
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Цитата:
maxsaf:
Так, стоп. Казахов где потеряли? (Шучу, знаю где )


Конечно знаешь! Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:46
#697
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Цитата:
Kairat stayer:
Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал .


Подробнее отмечено здесь, в посте за № 1232 от 24 января 2024 года:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:49
#698
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Цитата:
Эл-починно:
слишком много буков, объясните, что значит инородец? да ещё в 90% - ом состоянии.


Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д.

Здесь:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:54
#699
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Цитата:
Kairat stayer:
Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д. Здесь:

Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемся? :lol: //устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи (название официально использовалось в дореволюционной России) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 13:55]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:00
#700
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Цитата:
Эл-починно:
Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемя?


Хех, тут один грамотей несколько лет тому назад, выкладывал документы периода времён государя всея Руси, там про туземцев отмечено было.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:02
#701
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Цитата:
Эл-починно:
//устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи


Что не так про инородцев, правильно представитель нерусской народности, уроженец восточной окраины РИ.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:05
#702
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Цитата:
Kairat stayer:
Что не так про инородцев

Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины! Цитата:
Kairat stayer:
там про туземцев отмечено было.

Ну таки и где они - туземцы? :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:14
#703
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Цитата:
Эл-починно:
Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины!


Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек.
Ниже по ссылке более развёрнуто про инородцев: ИНОРО́ДЦЫ, в Российской им­пе­рии в 19 – нач. 20 вв. ко­рен­ные на­ро­ды Си­би­ри и Ср. Азии...

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:16
#704
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Цитата:
Kairat stayer:
Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек и.т.д.


Отмечено в заметке:
Судя по таблице распределения населения по сословиям, громадное большинство составляли инородцы - 410 305 по области.

По вероисповеданию в области господствовали мусульмане (магометане) - 415 806 человек по области, 3 687 - в городах.

По данным переписи, распределение населения по народностям было сделано лишь на основании показаний о родном языке. Из 25 различных народностей, зарегистрированных переписью, наиболее многочисленными были следующие: киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.

Остальные составляли лишь 0,12%. Это: сарты (130 человек), поляки (101), вотяки (83), немцы (60), евреи (58), чуваши (43), цыгане (21), туркмены (15), тентяри (11), персы (10), зыряне (9), литовцы (4), черкесы (4), латыши (3), белорусы (2) и, наконец, французы, армяне, калмыки, монголы - по одному человеку.

При желании, можно точно рассчитать долю народностей, господа, сэры и геры матчасть пожалуйста подтягивайте!

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2024 - 14:21]
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Эл-починно
* Эл-починно
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Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:20
#705
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Цитата:
Kairat stayer:
Здесь:

я про киргизов и слова не сказал.
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Страница 47 из 48«1...45464748»
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