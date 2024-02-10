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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:32
Цитата:
Цитата:
Кто-то из этих двоих - брешет
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%
Цитата:
abaika95:
Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше
Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше
Кто-то из этих двоих - брешет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:33
Цитата:
слишком много буков, объясните, что значит инородец? да ещё в 90% - ом состоянии.
Kairat stayer:
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%
Вы историю не знаете, инородцев было около 90%
слишком много буков, объясните, что значит инородец? да ещё в 90% - ом состоянии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:34
Цитата:
Однозначно!
maxsaf:
Кто-то из этих двоих - брешет
Кто-то из этих двоих - брешет
Однозначно!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:36
Цитата:
Так, стоп. Казахов где потеряли?
(Шучу, знаю где )
Kairat stayer:
киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.
киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.
Так, стоп. Казахов где потеряли?
(Шучу, знаю где )
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:40
Цитата:
Вы хоть вникните, перепись производили подданные Ри (Россиской империи), какие-то грамотеи учётчики-ономасты наверное, коренное население они называли инородцами (410 000 человек), наверное по отношению к себе (славян более 35 000 человек). Всё верно малочисленных народов 0,12% и.т.д.
maxsaf:
Кто-то из этих двоих - брешет
Кто-то из этих двоих - брешет
Вы хоть вникните, перепись производили подданные Ри (Россиской империи), какие-то грамотеи учётчики-ономасты наверное, коренное население они называли инородцами (410 000 человек), наверное по отношению к себе (славян более 35 000 человек). Всё верно малочисленных народов 0,12% и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:43
Цитата:
Конечно знаешь! Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал .
maxsaf:
Так, стоп. Казахов где потеряли? (Шучу, знаю где )
Так, стоп. Казахов где потеряли? (Шучу, знаю где )
Конечно знаешь! Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:46
Цитата:
Подробнее отмечено здесь, в посте за № 1232 от 24 января 2024 года:
Kairat stayer:
Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал .
Обсуждали же ранее, что по Федеральному каналу великих россиян сказали, что Ленин придумал и создал .
Подробнее отмечено здесь, в посте за № 1232 от 24 января 2024 года:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:49
Цитата:
Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д.
Здесь:
Эл-починно:
слишком много буков, объясните, что значит инородец? да ещё в 90% - ом состоянии.
слишком много буков, объясните, что значит инородец? да ещё в 90% - ом состоянии.
Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д.
Здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 13:54
Цитата:
Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемся? //устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи (название официально использовалось в дореволюционной России) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 13:55]
Kairat stayer:
Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д. Здесь:
Гугл в помощь, так пренебрежительно называли типа инородцы, туземцы и.т.д. Здесь:
Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемся? //устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи (название официально использовалось в дореволюционной России) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).//
[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 13:55]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:00
Цитата:
Хех, тут один грамотей несколько лет тому назад, выкладывал документы периода времён государя всея Руси, там про туземцев отмечено было.
Эл-починно:
Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемя?
Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемя?
Хех, тут один грамотей несколько лет тому назад, выкладывал документы периода времён государя всея Руси, там про туземцев отмечено было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:02
Цитата:
Что не так про инородцев, правильно представитель нерусской народности, уроженец восточной окраины РИ.
Эл-починно:
//устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи
//устар. представитель нерусской народности, преимущественно уроженец восточной окраины Российской империи
Что не так про инородцев, правильно представитель нерусской народности, уроженец восточной окраины РИ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:05
Цитата:
Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины! Цитата:
Ну таки и где они - туземцы?
Kairat stayer:
Что не так про инородцев
Что не так про инородцев
Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины! Цитата:
Kairat stayer:
там про туземцев отмечено было.
там про туземцев отмечено было.
Ну таки и где они - туземцы?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:14
Цитата:
Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек.
Ниже по ссылке более развёрнуто про инородцев: ИНОРО́ДЦЫ, в Российской империи в 19 – нач. 20 вв. коренные народы Сибири и Ср. Азии...
Подробнее здесь:
Эл-починно:
Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины!
Ну Казахстан не может быть уроженцем восточной окраины!
Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек.
Ниже по ссылке более развёрнуто про инородцев: ИНОРО́ДЦЫ, в Российской империи в 19 – нач. 20 вв. коренные народы Сибири и Ср. Азии...
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:16
Цитата:
Отмечено в заметке:
Судя по таблице распределения населения по сословиям, громадное большинство составляли инородцы - 410 305 по области.
По вероисповеданию в области господствовали мусульмане (магометане) - 415 806 человек по области, 3 687 - в городах.
По данным переписи, распределение населения по народностям было сделано лишь на основании показаний о родном языке. Из 25 различных народностей, зарегистрированных переписью, наиболее многочисленными были следующие: киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.
Остальные составляли лишь 0,12%. Это: сарты (130 человек), поляки (101), вотяки (83), немцы (60), евреи (58), чуваши (43), цыгане (21), туркмены (15), тентяри (11), персы (10), зыряне (9), литовцы (4), черкесы (4), латыши (3), белорусы (2) и, наконец, французы, армяне, калмыки, монголы - по одному человеку.
При желании, можно точно рассчитать долю народностей, господа, сэры и геры матчасть пожалуйста подтягивайте!
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2024 - 14:21]
Kairat stayer:
Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек и.т.д.
Во грамотей! В самой заметке, выше ссылку давал, указано, что инородцев, при этом мусульман более 410 000 человек и.т.д.
Отмечено в заметке:
Судя по таблице распределения населения по сословиям, громадное большинство составляли инородцы - 410 305 по области.
По вероисповеданию в области господствовали мусульмане (магометане) - 415 806 человек по области, 3 687 - в городах.
По данным переписи, распределение населения по народностям было сделано лишь на основании показаний о родном языке. Из 25 различных народностей, зарегистрированных переписью, наиболее многочисленными были следующие: киргизы - 410 904 человек, великорусы - 30 438, малороссы- 4 588, татары - 3 197 человек, мордва- 2 132, башкиры - 1 598 человек.
Остальные составляли лишь 0,12%. Это: сарты (130 человек), поляки (101), вотяки (83), немцы (60), евреи (58), чуваши (43), цыгане (21), туркмены (15), тентяри (11), персы (10), зыряне (9), литовцы (4), черкесы (4), латыши (3), белорусы (2) и, наконец, французы, армяне, калмыки, монголы - по одному человеку.
При желании, можно точно рассчитать долю народностей, господа, сэры и геры матчасть пожалуйста подтягивайте!
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2024 - 14:21]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 14:20
Цитата:
я про киргизов и слова не сказал.
Kairat stayer:
Здесь:
Здесь:
я про киргизов и слова не сказал.
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