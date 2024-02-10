Отправлено: - 14:00

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Из вашей же ссылки, никакого пренебрежения и никаких туземцев, опять сами себе что то придумали и оскорбляемя?

Цитата:Хех, тут один грамотей несколько лет тому назад, выкладывал документы периода времён государя всея Руси, там про туземцев отмечено было.