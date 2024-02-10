Отправлено: - 11:51

maxsaf:

Затем что ты не отказался. СлабО? Перестань использовать русский язык, пойди на принцип

maxsaf:

Докажи, что он тебе не нужен,

maxsaf:

На французском нет столько инфы в IT сфере. Ну неужели это не очевидный факт?

Эл-починно:

Не скажу за весь сегодняшний Казахстан, но в некоторых северных регионах, в 30-ых года был русский и немецкий.

Эл-починно:

Уже ответил выше

maxsaf:

Они думают раз стали независимые, все что было ДО - можно просто не принимать во внимание.

maxsaf:

А про миллионы казахстанцев, говорящих на русском с рождения - тупо забыли.

maxsaf:

Только ты, получается странное дело.

maxsaf:

На киргизском скорее всего

maxsaf:

Всё, Абайка отказался от использования русского языка и потерялся насовсем

Цитата:Зачем? Ради того чтобы порадовать идиотов которые уехали в загран и отказались от русского языка без принципа а теперь ноют что русский язык должен быть тут государственным?Русский язык тут никто не ущемляет в отличии от КанадыТак что и защищать его не надо)Цитата:А я это писал? Он не нужен как второй государственный тутА так лишним как инструмент общения не будетЕщё английский надо подтянутьЦитата:Ну вот и ответФранцузский в Канаде нахрен никому не нужен толком все переходят на английский а количество франкофонов сокращаетсяМировой язык блин))Цитата:Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше Цитата:Да мне вообще до одного места что ты отвечаешь про канадуНе тебе вопрос был заданВнимательность свою прокачай)Цитата:Да а что? Жители Канады и Германии обижаются?Ну не обижайтесь просто и всё))Цитата:Нет помнимПусть учат казахский и будет вообще прекрасноЦитата:Вот и я недоумеваюТут истерика такая у тебя была что это интервью манна небеснаяА ты даже не смотрел))Цитата:А русские на дореформенном русскомЪ а такого языка уже нет в природеДелаем выводДо революции русского языка тут не былоЦитата:Будем считать такКогда Казахстан спитТут ущемляется русский языкТак как его носителей резко меньше становится в сетиМожешь в ООН написать об этом ужасе))