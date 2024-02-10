И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться. И все прекрасно это понимает и Абайка и Марикджан. Поэтому один держит квартиру в Челябинске( или мечтает купить там))) Второй сына отправляет с красным дипломом в Европу.
Vit: И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться.
Куда нам до великих россиян. Недавно, точнее 17 января 2024 года министр экономического развития России Максим Решетников, в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. По паритету покупательной способности экономика России ещё в 2021 году обогнала экономику Германии.
Германия пятая экономика мира, соответственно Япония четвёртая. Ты же в Европах мотаешься и что они хуже живут чем великие россияне? Сам вместе с Ильясом восхищался их уровнем жизни, домами, говорили как в сказках проживают и.т.д.
Лучше конечно в реалиях жить как в сказках, чем говорить этих обгоним, тех обогнали, всем Кузькину мать покажем, мы великие и.т.д.
Vit: Поэтому один держит квартиру в Челябинске( или мечтает купить там))
Если бы я знал что Россия захочет стать такой "великой" из которой уходят строительные компании а материалы на новые дома взлетели в цене автоматом повысив цены на остальные хаты Я бы ещё там купил)) Пользоваться надо чужими бедами ой тоесть величием"))
таноми52: А ты ещё раз подтвердил, что в Казахстане русских, живущих тут веками, хотят видеть в положении турецких гастарбайтеров.
Турки проживут век в германии сразу примут какой то иной статус?)) И вообще что за пренебрежительное отношение к туркам? Люди туда в 50ые годы ехали помогать в восстановлении Германии после войны Они немцам там все построили Немцы благодарны должны быть вроде нет?
maxsaf: Затем что ты не отказался. СлабО? Перестань использовать русский язык, пойди на принцип
Зачем? Ради того чтобы порадовать идиотов которые уехали в загран и отказались от русского языка без принципа а теперь ноют что русский язык должен быть тут государственным? Русский язык тут никто не ущемляет в отличии от Канады Так что и защищать его не надо) Цитата:
maxsaf: Докажи, что он тебе не нужен,
А я это писал? Он не нужен как второй государственный тут А так лишним как инструмент общения не будет Ещё английский надо подтянуть Цитата:
maxsaf: На французском нет столько инфы в IT сфере. Ну неужели это не очевидный факт?
Ну вот и ответ Французский в Канаде нахрен никому не нужен толком все переходят на английский а количество франкофонов сокращается Мировой язык блин)) Цитата:
Эл-починно: Не скажу за весь сегодняшний Казахстан, но в некоторых северных регионах, в 30-ых года был русский и немецкий.
Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше Цитата:
Эл-починно: Уже ответил выше
Да мне вообще до одного места что ты отвечаешь про канаду Не тебе вопрос был задан Внимательность свою прокачай) Цитата:
maxsaf: Они думают раз стали независимые, все что было ДО - можно просто не принимать во внимание.
Да а что? Жители Канады и Германии обижаются? Ну не обижайтесь просто и всё)) Цитата:
maxsaf: А про миллионы казахстанцев, говорящих на русском с рождения - тупо забыли.
Нет помним Пусть учат казахский и будет вообще прекрасно Цитата:
maxsaf: Только ты, получается странное дело.
Вот и я недоумеваю Тут истерика такая у тебя была что это интервью манна небесная А ты даже не смотрел))Цитата:
maxsaf: На киргизском скорее всего
А русские на дореформенном русскомЪ а такого языка уже нет в природе Делаем вывод До революции русского языка тут не было Цитата:
maxsaf: Всё, Абайка отказался от использования русского языка и потерялся насовсем
Будем считать так Когда Казахстан спит Тут ущемляется русский язык Так как его носителей резко меньше становится в сети Можешь в ООН написать об этом ужасе))
Vit: А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться.
Не можем согласен Вот щас сравнивать классно Казахстан запертый со всех сторон без выхода к океану И Россию с выходами на 3 океана Россияне настолько недолекие уже?
Они на полном серьезе то пытаются сравнивать Россию и Украину с аргументом сарите сарите у кого мы 5 областей отобрали!!!! Это великая победа русского оружия То хватаются что у них денег больше чем у Казахстана на строительство))
Представляю в США бы гордились тем что захватили пару провинций у Перу) Или тем что строительства больше чем в Боливии))
Kairat stayer: По паритету покупательной способности экономика России ещё в 2021 году обогнала экономику Германии.
Путин возмущался в интервью Россия в 90ые была на задворках А сейчас уже 5 экономика мира,ну куда это годится? (Так и сказал) в контексте того что США почему-то не мешают России развиваться хотя это великий план Вашингтона по идее должен быть
Россия 5 экономика мира А бойцам снаряжение всем селом закупают И на машины санитарные скидываются волонтеры Народ в России в курсе что они 5 экономика?
abaika95: Хочешь секрет открою что даже в северном регионе 90% тут общались на казахском так как доля казахов была выше
В этот раз надеюсь ссылка будет, а то как то не верится, что на тогдашней окраине Российской империи - Оренбургской губернии. ну и так далее по тексту. Казахи вроде баями были, а тут купцы и бояре. ПС- видимо и не только географию, но и историю прокурил.
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