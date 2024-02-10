Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?

Отправлено: - 11:23

Можно все что угодно писать про то что историей должны заниматься профессионалы итд



Но реальность или как говорят американцы реал политик тоесть беспощадная правда такова

Что пока в историю не перестанут лезть подполковники КГБ с юридическим образованием, ефрейторы кайзеровской армии, отчисленные семинаристы, и остальные

У нас так и будет засилье пропаганды в истории а не история в пропаганде



Вчера вот 2 часовая лекция по истории России рассказанная человеком с высшим юридическим

В Америке на кого и рассчитано интервью посмотрят люди консервативных взглядов и будут думать что это правда

А в учебники кто-то полезет? Нет



Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи

История это литература в первую очередь

Как прочитал Библию так и решил для себя и своего народа (так появилось разделение на католицизм и православие)

Другой прочитал Библию по другому и решил протестовать так появились протестанты

Дальше ещё всякие Библию читали по своему и появились баптисты,адвентисты итд



История не догма

А средство и инструмент создания новых сообществ и движений людей

Каждые 100 лет история переписывается