Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 11:23
Можно все что угодно писать про то что историей должны заниматься профессионалы итд
Но реальность или как говорят американцы реал политик тоесть беспощадная правда такова
Что пока в историю не перестанут лезть подполковники КГБ с юридическим образованием, ефрейторы кайзеровской армии, отчисленные семинаристы, и остальные
У нас так и будет засилье пропаганды в истории а не история в пропаганде
Вчера вот 2 часовая лекция по истории России рассказанная человеком с высшим юридическим
В Америке на кого и рассчитано интервью посмотрят люди консервативных взглядов и будут думать что это правда
А в учебники кто-то полезет? Нет
Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи
История это литература в первую очередь
Как прочитал Библию так и решил для себя и своего народа (так появилось разделение на католицизм и православие)
Другой прочитал Библию по другому и решил протестовать так появились протестанты
Дальше ещё всякие Библию читали по своему и появились баптисты,адвентисты итд
История не догма
А средство и инструмент создания новых сообществ и движений людей
Каждые 100 лет история переписывается