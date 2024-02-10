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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48543
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 10:50
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Если у вас возникнут проблемы дома, то обратитесь к сантехнику или электрику, а не выпускнику консерватории. Лечить зубы пойдете к дантисту. Когда же потребуется лечь на операционный стол, то, сколько бы ни было проблем у медицины, обратитесь к хирургу, а не речистому блогеру. Почему же с историей должно быть иначе?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3334
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 10:50
#1
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14926
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 11:23
#2
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Можно все что угодно писать про то что историей должны заниматься профессионалы итд

Но реальность или как говорят американцы реал политик тоесть беспощадная правда такова
Что пока в историю не перестанут лезть подполковники КГБ с юридическим образованием, ефрейторы кайзеровской армии, отчисленные семинаристы, и остальные
У нас так и будет засилье пропаганды в истории а не история в пропаганде

Вчера вот 2 часовая лекция по истории России рассказанная человеком с высшим юридическим
В Америке на кого и рассчитано интервью посмотрят люди консервативных взглядов и будут думать что это правда
А в учебники кто-то полезет? Нет

Пора уже отойти от идеи любимой так всеми историками что история это наука и ей должны заниматься профи
История это литература в первую очередь
Как прочитал Библию так и решил для себя и своего народа (так появилось разделение на католицизм и православие)
Другой прочитал Библию по другому и решил протестовать так появились протестанты
Дальше ещё всякие Библию читали по своему и появились баптисты,адвентисты итд

История не догма
А средство и инструмент создания новых сообществ и движений людей
Каждые 100 лет история переписывается
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