Отправлено: - 11:02

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 11:05]

А привить ребёнка не судьба для яжматерей.А ну да - это же чипирование.А ларчик просто открывался и болезнь была уже почти истреблена.ПС - иной раз действительно создаётся ощущение, что люди живут в 19- ом веке. Иначе не могу объяснить безграмотность людей, живущих в 21-ом веке.