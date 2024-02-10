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≡ 12 человек заболели корью в Костанайской области за последние 2 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48543
12 человек заболели корью в Костанайской области за последние 2 суток
Отправлено: 10.02.24 - 11:02
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По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области на вечер 8 февраля 2024 года, в регионе с апреля 2023 года зарегистрировано 409 случаев кори (на вечер 6 февраля - 397).
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3031
12 человек заболели корью в Костанайской области за последние 2 суток
Отправлено: 10.02.24 - 11:02
#1
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А привить ребёнка не судьба для яжматерей.
А ну да - это же чипирование. :lol:
А ларчик просто открывался и болезнь была уже почти истреблена. 8-)
ПС - иной раз действительно создаётся ощущение, что люди живут в 19- ом веке. Иначе не могу объяснить безграмотность людей, живущих в 21-ом веке.

[Исправлено: Эл-починно, 10.02.2024 - 11:05]
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