Отправлено: - 10:50

Если у вас возникнут проблемы дома, то обратитесь к сантехнику или электрику, а не выпускнику консерватории. Лечить зубы пойдете к дантисту. Когда же потребуется лечь на операционный стол, то, сколько бы ни было проблем у медицины, обратитесь к хирургу, а не речистому блогеру. Почему же с историей должно быть иначе?