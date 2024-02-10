НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48543
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 10:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у вас возникнут проблемы дома, то обратитесь к сантехнику или электрику, а не выпускнику консерватории. Лечить зубы пойдете к дантисту. Когда же потребуется лечь на операционный стол, то, сколько бы ни было проблем у медицины, обратитесь к хирургу, а не речистому блогеру. Почему же с историей должно быть иначе?
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3334
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего нужны профессионалы?
Отправлено: 10.02.24 - 10:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 109, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 109
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS