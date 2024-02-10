Отправлено: - 09:57

Vit:

И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2024 - 10:09]

Цитата:Куда нам до великих россиян. Недавно, точнее 17 января 2024 года министр экономического развития России Максим Решетников, в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. По паритету покупательной способности экономика России ещё в 2021 году обогнала экономику Германии.Германия пятая экономика мира, соответственно Япония четвёртая. Ты же в Европах мотаешься и что они хуже живут чем великие россияне? Сам вместе с Ильясом восхищался их уровнем жизни, домами, говорили как в сказках проживают и.т.д.Лучше конечно в реалиях жить как в сказках, чем говорить этих обгоним, тех обогнали, всем Кузькину мать покажем, мы великие и.т.д.Подробнее здесь: