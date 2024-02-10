И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться. И все прекрасно это понимает и Абайка и Марикджан. Поэтому один держит квартиру в Челябинске( или мечтает купить там))) Второй сына отправляет с красным дипломом в Европу.
Vit: И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться.
Куда нам до великих россиян. Недавно, точнее 17 января 2024 года министр экономического развития России Максим Решетников, в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. По паритету покупательной способности экономика России ещё в 2021 году обогнала экономику Германии.
Германия пятая экономика мира, соответственно Япония четвёртая. Ты же в Европах мотаешься и что они хуже живут чем великие россияне? Сам вместе с Ильясом восхищался их уровнем жизни, домами, говорили как в сказках проживают и.т.д.
Лучше конечно в реалиях жить как в сказках, чем говорить этих обгоним, тех обогнали, всем Кузькину мать покажем, мы великие и.т.д.
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