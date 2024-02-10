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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 08:37
#676
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Цитата:
abaika95:
Эл-починно: Ссылку можно?
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский Значит турки в Германии больше турецкий Логично?


Для бабы Нюры логично.
А ты ещё раз подтвердил, что в Казахстане русских, живущих тут веками, хотят видеть в положении турецких гастарбайтеров.
Вот и вывод из твоих бла-бла-бла

[Исправлено: таноми52, 10.02.2024 - 08:38]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 09:19
#677
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И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится.
Чем Казахстан увы не можем похвастаться.
И все прекрасно это понимает и Абайка и Марикджан. Поэтому один держит квартиру в Челябинске( или мечтает купить там))) Второй сына отправляет с красным дипломом в Европу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 09:57
#678
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Цитата:
Vit:
И че бы тут поклоники Зеленского не говорили. А РФ великая страна. Даже под санкциями развивается, строится. Чем Казахстан увы не можем похвастаться.


Куда нам до великих россиян. Недавно, точнее 17 января 2024 года министр экономического развития России Максим Решетников, в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. По паритету покупательной способности экономика России ещё в 2021 году обогнала экономику Германии.

Германия пятая экономика мира, соответственно Япония четвёртая. Ты же в Европах мотаешься и что они хуже живут чем великие россияне? Сам вместе с Ильясом восхищался их уровнем жизни, домами, говорили как в сказках проживают и.т.д.

Лучше конечно в реалиях жить как в сказках, чем говорить этих обгоним, тех обогнали, всем Кузькину мать покажем, мы великие и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2024 - 10:09]
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