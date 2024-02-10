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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:59
Цитата:
Это нужно русскоязычным, живущим в Казахстане. Просто вы их об этом не спрашивали. А я спрашивал, и результаты опроса были весьма любопытными, и это уже после 30ти лет независимости. Представляю, что было раньше. Когда казахский язык сделали единственным гос языком, референдум проводили? А может соц опрос какой-то был, когда у русского языка отняли статус языка межнационального общения? Неа, ничего этого не было.
saba:
И ещё вопрос, зачем вам живущим в России , Канаде и Германии русский язык в Казахстане? Не знаю насчёт Гоги, и Максаф и Эл починно сказали что ноги их здесь не будет.
И ещё вопрос, зачем вам живущим в России , Канаде и Германии русский язык в Казахстане? Не знаю насчёт Гоги, и Максаф и Эл починно сказали что ноги их здесь не будет.
Это нужно русскоязычным, живущим в Казахстане. Просто вы их об этом не спрашивали. А я спрашивал, и результаты опроса были весьма любопытными, и это уже после 30ти лет независимости. Представляю, что было раньше. Когда казахский язык сделали единственным гос языком, референдум проводили? А может соц опрос какой-то был, когда у русского языка отняли статус языка межнационального общения? Неа, ничего этого не было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 01:01
Цитата:
Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть
Карачун:
полагаю, коль скоро вы упомянули
полагаю, коль скоро вы упомянули
Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 02:29
Похороны моего 19ти летнего племяшки, которого послал Безумец на смерть..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:39
Цитата:
---А какой государственный в США?
saba:
Государственным языком Российской Федерации
Государственным языком Российской Федерации
---А какой государственный в США?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:42
Цитата:
---Благодарю
Эл-починно:
Гогу забыл.
Гогу забыл.
---Благодарю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:55
Цитата:
-----Сидят два грузина, калдырят:- Вано?- Шо Гоги?- Ты мене уважяешь?- Канэшно!?.- Я тибэ тоже. Так виходыт мы с табой Уважяемые люди!
alex_60:
-----Сидят два грузина, калдырят:- Вано?- Шо Гоги?- Ты мене уважяешь?- Канэшно!?.- Я тибэ тоже. Так виходыт мы с табой Уважяемые люди!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:02
Цитата:
---Алекс и Эл -починно вам правильно ответили .Лично у меня много родственников и друзей живут .Да и сын тоже .
saba:
Не знаю насчёт Гоги
Не знаю насчёт Гоги
---Алекс и Эл -починно вам правильно ответили .Лично у меня много родственников и друзей живут .Да и сын тоже .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:05
Цитата:
----А что , в Казахстане ДВА государственных языка ???
saba:
saba: Я только за! Но только чтобы все граждане Казахстана знали оба государственных языка.
saba: Я только за! Но только чтобы все граждане Казахстана знали оба государственных языка.
----А что , в Казахстане ДВА государственных языка ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:10
Сколько тут зет патриотов.
За которых мой племяшка погиб, которые решили бороться с денацификацией жизнью моего 19ти летнего племянника..
Но сами при этом не пошли в бой..
Это вообще, ужос.
Как вообще до этого дошли..
Руками невинных детей, не своих..
За которых мой племяшка погиб, которые решили бороться с денацификацией жизнью моего 19ти летнего племянника..
Но сами при этом не пошли в бой..
Это вообще, ужос.
Как вообще до этого дошли..
Руками невинных детей, не своих..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:11
Да, только мрази способны на это, убивать моих племянников..
Да, я в вас разочаровался.
Ладно канадец, ему пофиг, но вы то, русские?
Да, я в вас разочаровался.
Ладно канадец, ему пофиг, но вы то, русские?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:20
Цитата:
---Так кто его убил ? Уточни .
111:
только мрази способны на это, убивать
только мрази способны на это, убивать
---Так кто его убил ? Уточни .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:06
Цитата:
То есть все твои предыдущие потоки грязи из болот были от очарования русскими? до этого момента. Ты теперь планируешь удвоить болотные потоки или утроить?
111:
Да, я в вас разочаровался.
Да, я в вас разочаровался.
То есть все твои предыдущие потоки грязи из болот были от очарования русскими? до этого момента. Ты теперь планируешь удвоить болотные потоки или утроить?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 467
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:33
Цитата:
это модные игрушки.
мне не понятно одно - вы когда какие-то подобные вопросы задаете помните или нет об объекте вопроса.
у вас есть целостное представление о казахстане?
Эл-починно: То зачем тогда ветровая и солнечная энергетика нужна? Если это всё пыль?
это модные игрушки.
мне не понятно одно - вы когда какие-то подобные вопросы задаете помните или нет об объекте вопроса.
у вас есть целостное представление о казахстане?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 467
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:57
Цитата:
как сказал господин или товарищ (не знаю как у них там принято) ма юнь, в одной из своих лекций перед студентами, для того чтобы развиваться не нужно быть умным, но нужно окружить себя умными людьми с тем, чтобы можно было у них учиться.
как жрать и размножаться мне достаточно хорошо известно. всё прочее является для любого живого существа "информацией не особо нужной".
в этом свете ни пользователь 111 ни, как выяснилось, пользователь maxsaf интереса для меня не представляют.
тем паче намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.
maxsaf:
Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть
Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть
как сказал господин или товарищ (не знаю как у них там принято) ма юнь, в одной из своих лекций перед студентами, для того чтобы развиваться не нужно быть умным, но нужно окружить себя умными людьми с тем, чтобы можно было у них учиться.
как жрать и размножаться мне достаточно хорошо известно. всё прочее является для любого живого существа "информацией не особо нужной".
в этом свете ни пользователь 111 ни, как выяснилось, пользователь maxsaf интереса для меня не представляют.
тем паче намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 08:30
Цитата:
My bad, следующий раз слово "успехи" возьму в кавычки
Карачун:
намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.
намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.
My bad, следующий раз слово "успехи" возьму в кавычки
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