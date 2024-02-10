НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 45 из 46«1...43444546»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:59
#661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
И ещё вопрос, зачем вам живущим в России , Канаде и Германии русский язык в Казахстане? Не знаю насчёт Гоги, и Максаф и Эл починно сказали что ноги их здесь не будет.

Это нужно русскоязычным, живущим в Казахстане. Просто вы их об этом не спрашивали. А я спрашивал, и результаты опроса были весьма любопытными, и это уже после 30ти лет независимости. Представляю, что было раньше. Когда казахский язык сделали единственным гос языком, референдум проводили? А может соц опрос какой-то был, когда у русского языка отняли статус языка межнационального общения? Неа, ничего этого не было.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 01:01
#662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
полагаю, коль скоро вы упомянули

Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 02:29
#663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похороны моего 19ти летнего племяшки, которого послал Безумец на смерть..


Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:39
#664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Государственным языком Российской Федерации

---А какой государственный в США?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:42
#665
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Гогу забыл.

---Благодарю
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 03:55
#666
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

-----Сидят два грузина, калдырят:- Вано?- Шо Гоги?- Ты мене уважяешь?- Канэшно!?.- Я тибэ тоже. Так виходыт мы с табой Уважяемые люди!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:02
#667
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Не знаю насчёт Гоги

---Алекс и Эл -починно вам правильно ответили .Лично у меня много родственников и друзей живут .Да и сын тоже .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:05
#668
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
saba: Я только за! Но только чтобы все граждане Казахстана знали оба государственных языка.

----А что , в Казахстане ДВА государственных языка ???
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:10
#669
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько тут зет патриотов.
За которых мой племяшка погиб, которые решили бороться с денацификацией жизнью моего 19ти летнего племянника..
Но сами при этом не пошли в бой..
Это вообще, ужос.
Как вообще до этого дошли..
Руками невинных детей, не своих..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35450
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:11
#670
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, только мрази способны на это, убивать моих племянников..
Да, я в вас разочаровался.
Ладно канадец, ему пофиг, но вы то, русские?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 04:20
#671
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
только мрази способны на это, убивать

---Так кто его убил ? Уточни .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:06
#672
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, я в вас разочаровался.

То есть все твои предыдущие потоки грязи из болот были от очарования русскими? до этого момента. Ты теперь планируешь удвоить болотные потоки или утроить?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
467
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:33
#673
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: То зачем тогда ветровая и солнечная энергетика нужна? Если это всё пыль?

это модные игрушки.
мне не понятно одно - вы когда какие-то подобные вопросы задаете помните или нет об объекте вопроса.
у вас есть целостное представление о казахстане?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
467
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 07:57
#674
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да что мы обо мне да обо мне. Расскажите лучше о своих успехах в изучении государственного языка, 111му на зависть

как сказал господин или товарищ (не знаю как у них там принято) ма юнь, в одной из своих лекций перед студентами, для того чтобы развиваться не нужно быть умным, но нужно окружить себя умными людьми с тем, чтобы можно было у них учиться.
как жрать и размножаться мне достаточно хорошо известно. всё прочее является для любого живого существа "информацией не особо нужной".
в этом свете ни пользователь 111 ни, как выяснилось, пользователь maxsaf интереса для меня не представляют.
тем паче намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 08:30
#675
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
намеренное демонстративное выставление каких либо "преимуществ" или "достижений" напоказ - это удел крайне недалеких в интеллектуальном отношении людей.

My bad, следующий раз слово "успехи" возьму в кавычки :lol:
Профайл
Страница 45 из 46«1...43444546»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS