Отправлено: - 00:59

saba:

И ещё вопрос, зачем вам живущим в России , Канаде и Германии русский язык в Казахстане? Не знаю насчёт Гоги, и Максаф и Эл починно сказали что ноги их здесь не будет.

Цитата:Это нужно русскоязычным, живущим в Казахстане. Просто вы их об этом не спрашивали. А я спрашивал, и результаты опроса были весьма любопытными, и это уже после 30ти лет независимости. Представляю, что было раньше. Когда казахский язык сделали единственным гос языком, референдум проводили? А может соц опрос какой-то был, когда у русского языка отняли статус языка межнационального общения? Неа, ничего этого не было.