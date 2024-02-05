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≡ Про старые машины
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48541
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:17
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Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4248
Про старые машины
Отправлено: 08.02.24 - 11:28
#45
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Цитата:
ACROS:
лучше Прадика нет

Хвалят китайский танк 300,говорят не хуже,но стоит дешевле
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4248
Про старые машины
Отправлено: 08.02.24 - 11:29
#46
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Цитата:
ACROS:
Т-6

JAC ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9710
Про старые машины
Отправлено: 08.02.24 - 11:33
#47
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Цитата:
saba:
У Чанган Юни кей видеорегистратор уже встроенный снимает с 4 камер вокруг

Да нафик не нужен он этот круговой обзор,поиграться на пару раз и забыть про него.
У меня регистратор с системой ADAS стоит,предупреждает при опасном сближение,уходе с полосы,на светофорах если в смартфоне залип он сообщает что движение началось.
Поигрался и выключил все эти помогайки.Мне без них удобнее,так же как и помощь при подъёме в гору.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9710
Про старые машины
Отправлено: 08.02.24 - 11:38
#48
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Цитата:
saba:
Я регулярно встречаю хёнде алмаатинские.

Вы про этот

Хорошая машина,но задний привод,зимой по нашим сугробам как то не очень.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9710
Про старые машины
Отправлено: 08.02.24 - 11:40
#49
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Цитата:
ACROS:
а для коммерции - это Т-6 - лучше в его классе ничего нет.

Я не загружу в Т-6 тонну арбузов тонну сахара и ещё по мелочи всего всякого.
Да и дорогой он изначально и в обслуживании.
Вот как раз таки как жоповозку для компании самое то.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4248
Re: Про старые машины
Отправлено: 09.02.24 - 13:53
#50
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Цитата:
Добринцофф:
Вы про этот

И этот тоже там у них разная линейка всё же. А про задний привод он в основном на коммерческих машинах и стоит , возьмите все газели российскиеЦитата:
Добринцофф:
этот круговой обзор,поиграться на пару раз

Я же не про круговой обзор, а про видеорегистратор, очень помогает при ДТП
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
465
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 00:36
#51
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Цитата:
Добринцофф:
2019г. Я из него вырезал катализатор,сажевый фильтр и клапан ЕГР

из 5-тилетнего, я так понимаю коммерческого, автомобиля? сколько на нем пробега, 500К?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 00:45
#52
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Да с вашими махинациями, порядка ещё долго не будет. Если я в своем Ford Edge вырежу катализатор, то в лучшем случае получу штраф. а то и более. А в стране, где такое возможно, да ещё и с прохождением контроля. Бред же полный.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
465
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 00:54
#53
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Цитата:
Эл-починно:
Если я в своем Ford Edge вырежу катализатор

Если у вас будет ДТ качества "мэйд ин" РК, то даже не проделывая все вышеперечисленные манипуляции вы получите штраф, так как выхлоп автомобиля не пройдёт по стандартам евро-хоть-сколько-нибудь-там. так что есть катализатор или нет - это уже не принципиально.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 01:11
#54
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Цитата:
Карачун:
по стандартам евро-хоть-сколько-нибудь-там. так что есть катализатор или нет - это уже не принципиально.

Печалька - нет! :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 01:16
#55
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Если катализатор не принципиально и его можно просто так выкинуть? То зачем тогда ветровая и солнечная энергетика нужна? Если это всё пыль?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Про старые машины
Отправлено: 10.02.24 - 01:23
#56
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Да я прекрасно понимаю, что всё это просто политика продажи автопрома. Но тем не менее если Казахстан подписался, то должен регулировать этот процесс. Мне лично так кается, что это выльется во что то сравнимое с январём. Но поживём - увидим.
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