Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию. Читать новость
saba: У Чанган Юни кей видеорегистратор уже встроенный снимает с 4 камер вокруг
Да нафик не нужен он этот круговой обзор,поиграться на пару раз и забыть про него. У меня регистратор с системой ADAS стоит,предупреждает при опасном сближение,уходе с полосы,на светофорах если в смартфоне залип он сообщает что движение началось. Поигрался и выключил все эти помогайки.Мне без них удобнее,так же как и помощь при подъёме в гору.
Да с вашими махинациями, порядка ещё долго не будет. Если я в своем Ford Edge вырежу катализатор, то в лучшем случае получу штраф. а то и более. А в стране, где такое возможно, да ещё и с прохождением контроля. Бред же полный.
Эл-починно: Если я в своем Ford Edge вырежу катализатор
Если у вас будет ДТ качества "мэйд ин" РК, то даже не проделывая все вышеперечисленные манипуляции вы получите штраф, так как выхлоп автомобиля не пройдёт по стандартам евро-хоть-сколько-нибудь-там. так что есть катализатор или нет - это уже не принципиально.
Да я прекрасно понимаю, что всё это просто политика продажи автопрома. Но тем не менее если Казахстан подписался, то должен регулировать этот процесс. Мне лично так кается, что это выльется во что то сравнимое с январём. Но поживём - увидим.
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