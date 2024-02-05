Отправлено: - 11:40

ACROS:

а для коммерции - это Т-6 - лучше в его классе ничего нет.

Цитата:Я не загружу в Т-6 тонну арбузов тонну сахара и ещё по мелочи всего всякого.Да и дорогой он изначально и в обслуживании.Вот как раз таки как жоповозку для компании самое то.