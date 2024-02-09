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Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48541
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 09.02.24 - 10:10
Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21829
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 10:10
Цитата:
Электрон спец в таких вопросах, думаю даст правовую оценку
Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
Электрон спец в таких вопросах, думаю даст правовую оценку
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 672
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 10:51
Наша служба и опасна, и трудна...
Остановить нетрезвого мужика+ отхватить от его жены= "уголовное дело и административное производство"
Остановить нетрезвого мужика+ отхватить от его жены= "уголовное дело и административное производство"
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 54
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 11:48
Ну бухают люди и что с того. Может у людей это единственная радость в жизни. У нас тут не Пальма де Майорка, очень суровый климат зимой, почему бы не бухнуть дома в семейном кругу. Тем более библиотека закрыта, билеты в кинотеатр не достать, на горке уже какбэ по возрасту не в тему. Почему бы и слегка не злоупотребить.
Шёл мужичок домой, неся радость, не угрожая общественной безопасности, но тут бдительные сотрудники правопорядка, решили свою статистику улучшить.
Хотел бы я посмотреть как эти сотрудники с блатняком из элиты разбирались бы...но не посмотрю...увы.
Шёл мужичок домой, неся радость, не угрожая общественной безопасности, но тут бдительные сотрудники правопорядка, решили свою статистику улучшить.
Хотел бы я посмотреть как эти сотрудники с блатняком из элиты разбирались бы...но не посмотрю...увы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13957
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 12:52
Цитата:
Согласен. Идёт себе домой мужичек бухнуть. Не кого не трогает. Вот надо докопаться. Взяли обломали кайф))
mks2703:
Согласен. Идёт себе домой мужичек бухнуть. Не кого не трогает. Вот надо докопаться. Взяли обломали кайф))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 133
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 09.02.24 - 17:25
Наша полиция - самая гуманная в мире ! Посмотришь по ТВ, как они пьяных уговаривают - " уважаемый, уважаемый ", а он куражится и обзывает их на все буквы,а "леди -синявки" кидаются царапать,пинать и кусать доблестных полицейских и... и ничего ! В любой другой стране их бы мордой в снег или шокером, наручники и в обезьянник. А наши боятся, потому что потом через свата, брата, агашку их допекут и обвинят.
[Исправлено: Gljuk, 09.02.2024 - 18:03]
[Исправлено: Gljuk, 09.02.2024 - 18:03]
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 09.02.24 - 18:05
Цитата:
Да легко - беспредел!
Алкоголь свободно в продаже, значит не запрещён, рецепт не нужен. Какое кому дело вообще, выпивший или нет? Правопорядок соблюдается, никто никого не трогает - проходите мимо. Нечего ради "галочки" и статистики до людей приставать.
maxsaf:
Электрон спец в таких вопросах, думаю даст правовую оценку
Электрон спец в таких вопросах, думаю даст правовую оценку
Да легко - беспредел!
Алкоголь свободно в продаже, значит не запрещён, рецепт не нужен. Какое кому дело вообще, выпивший или нет? Правопорядок соблюдается, никто никого не трогает - проходите мимо. Нечего ради "галочки" и статистики до людей приставать.
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 22:33
Да ещё добавлю, полицейских за двойные стандарты привлечь к ответственности. Почему они не придираются к не шатающимся людям?
Это предвзятое отношение нужно искоренять!
Это предвзятое отношение нужно искоренять!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19769
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 09.02.24 - 22:36
Козлы, это так называется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 22.02.10
- Сообщений:
- 726
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 10.02.24 - 00:11
Цитата:
У нас тут все такие в пятницу около К&Б
полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем.
У нас тут все такие в пятницу около К&Б
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 10.02.24 - 00:39
Как это происходит в цивилизованных странах - Я если ещё сам иду - значит всё хорошо (Кстати в России так же). Полиция проходит мимо, даже если я в трусах. Вот когда кто то лежит на асфальте и реально нужна помощь. Тут все в боевой готовности, но это тут а не там. Поэтому я тут, а не там!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6659
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 10.02.24 - 00:47
Мои покупатели знали, что в магазине есть ещё другой вход, с подъезда. Поэтому всегда просили убежище, я их выпускал в подъезд, пока эти ожидали на парадной лестнице. Ждут-ждут, а клиента нет. Заходили справлялись, а мы такие видеть не видели, не знаем. В недоумении не знали что делать. Сколько раз бородатые подростки купившие пиво тоже бывали в растерянности и не могли указать, у кого же купили , за прилавком стояли совершенно другие люди.
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