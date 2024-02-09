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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:25
Цитата:
что, так скучаете?
abaika95:
Эх времена изменились,травоядные стало шибко))
Эх времена изменились,травоядные стало шибко))
что, так скучаете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:27
Ну что интервью путина только я что-ли смотрел?
Никто обсудить не хочет это "выдающееся информационное мероприятие?")))
Или все поняли что обсуждать там нечего и дед просто кукухой уже едет?
Никто обсудить не хочет это "выдающееся информационное мероприятие?")))
Или все поняли что обсуждать там нечего и дед просто кукухой уже едет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:30
Цитата:
Так Вы вопросы ставьте (уж будьте любезны) правильно. В германии какой язык изначально? И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
Цитата:
Ты м спросил, тебе и ответил - старичок!
abaika95:
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский Значит турки в Германии больше турецкий Логично?
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский Значит турки в Германии больше турецкий Логично?
Так Вы вопросы ставьте (уж будьте любезны) правильно. В германии какой язык изначально? И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
Цитата:
abaika95:
А тебя никто и не спрашивал)))
А тебя никто и не спрашивал)))
Ты м спросил, тебе и ответил - старичок!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:34
Цитата:
А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?
Путин вон до 876 года добрался в риторике)
Цитата:
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
Эл-починно:
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?
Путин вон до 876 года добрался в риторике)
Цитата:
Эл-починно:
Ты м спросил, тебе и ответил - старичок
Ты м спросил, тебе и ответил - старичок
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:41
Цитата:
Затем что ты не отказался. СлабО? Перестань использовать русский язык, пойди на принцип. Докажи, что он тебе не нужен, и что тебе и с одним казахским хорошо живётся.
abaika95:
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?
Затем что ты не отказался. СлабО? Перестань использовать русский язык, пойди на принцип. Докажи, что он тебе не нужен, и что тебе и с одним казахским хорошо живётся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:42
Цитата:
На французском нет столько инфы в IT сфере. Ну неужели это не очевидный факт?
abaika95:
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
На французском нет столько инфы в IT сфере. Ну неужели это не очевидный факт?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:44
Цитата:
Не скажу за весь сегодняшний Казахстан, но в некоторых северных регионах, в 30-ых года был русский и немецкий.
Цитата:
Уже ответил выше -
тут
abaika95:
А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?
А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?
Не скажу за весь сегодняшний Казахстан, но в некоторых северных регионах, в 30-ых года был русский и немецкий.
Цитата:
abaika95:
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
Уже ответил выше -
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:45
Цитата:
Они думают раз стали независимые, все что было ДО - можно просто не принимать во внимание. Казахский потому что Казахстан, и точка. А про миллионы казахстанцев, говорящих на русском с рождения - тупо забыли.
Эл-починно:
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
Они думают раз стали независимые, все что было ДО - можно просто не принимать во внимание. Казахский потому что Казахстан, и точка. А про миллионы казахстанцев, говорящих на русском с рождения - тупо забыли.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:47
Цитата:
Только ты, получается странное дело...
abaika95:
Ну что интервью путина только я что-ли смотрел?
Ну что интервью путина только я что-ли смотрел?
Только ты, получается странное дело...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:49
Цитата:
Я за все время только в русскоязычную Алмату ездил, и по области. Дальше мне ловить было нечего
saba:
приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!
приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!
Я за все время только в русскоязычную Алмату ездил, и по области. Дальше мне ловить было нечего
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:52
Всё, Абайка отказался от использования русского языка и потерялся насовсем?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:06
Цитата:
На киргизском скорее всего
abaika95:
А на каком языке до революции тут общались?
А на каком языке до революции тут общались?
На киргизском скорее всего
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:26
Цитата:
замечательное утверждение.
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?
maxsaf:
Просто так учить что-то, что мне не особо нужно - мазохизм.
Просто так учить что-то, что мне не особо нужно - мазохизм.
замечательное утверждение.
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:33
Цитата:
Занимаюсь. Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11
Карачун:
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?
Занимаюсь. Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:44
Цитата:
полагаю, коль скоро вы упомянули только лишь эту процедуру приносящую вам страдания, в остальном вы здоровы в психическом отношении, по части мазохизма.
это замечательно.
maxsaf:
Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11
Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11
полагаю, коль скоро вы упомянули только лишь эту процедуру приносящую вам страдания, в остальном вы здоровы в психическом отношении, по части мазохизма.
это замечательно.
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