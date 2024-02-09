Отправлено: - 23:30

abaika95:

Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский Значит турки в Германии больше турецкий Логично?

abaika95:

А тебя никто и не спрашивал)))

Цитата:Так Вы вопросы ставьте (уж будьте любезны) правильно. В германии какой язык изначально? И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.Цитата:Ты м спросил, тебе и ответил - старичок!