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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:25
#646
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Цитата:
abaika95:
Эх времена изменились,травоядные стало шибко))

что, так скучаете? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:27
#647
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Ну что интервью путина только я что-ли смотрел?

Никто обсудить не хочет это "выдающееся информационное мероприятие?")))
Или все поняли что обсуждать там нечего и дед просто кукухой уже едет?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:30
#648
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Цитата:
abaika95:
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский Значит турки в Германии больше турецкий Логично?

Так Вы вопросы ставьте (уж будьте любезны) правильно. В германии какой язык изначально? И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.
Цитата:
abaika95:
А тебя никто и не спрашивал)))

Ты м спросил, тебе и ответил - старичок! 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14920
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:34
#649
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Цитата:
Эл-починно:
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.

А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?
Путин вон до 876 года добрался в риторике)
Цитата:
Эл-починно:
Ты м спросил, тебе и ответил - старичок

Про французский язык в Канаде речь шла про Макса
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:41
#650
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Цитата:
abaika95:
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?

Затем что ты не отказался. СлабО? Перестань использовать русский язык, пойди на принцип. Докажи, что он тебе не нужен, и что тебе и с одним казахским хорошо живётся.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:42
#651
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Цитата:
abaika95:
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса

На французском нет столько инфы в IT сфере. Ну неужели это не очевидный факт?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:44
#652
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Цитата:
abaika95:
А на каком языке до революции тут общались? Вспомним?

Не скажу за весь сегодняшний Казахстан, но в некоторых северных регионах, в 30-ых года был русский и немецкий.

Цитата:
abaika95:
Про французский язык в Канаде речь шла про Макса


Уже ответил выше - тут 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:45
#653
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Цитата:
Эл-починно:
И вспомним на каком языке в Казахстане до "независимости" общались? Я полагаю вещи несравнимые.

Они думают раз стали независимые, все что было ДО - можно просто не принимать во внимание. Казахский потому что Казахстан, и точка. А про миллионы казахстанцев, говорящих на русском с рождения - тупо забыли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:47
#654
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Цитата:
abaika95:
Ну что интервью путина только я что-ли смотрел?

Только ты, получается :lol: странное дело... 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:49
#655
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Цитата:
saba:
приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!

Я за все время только в русскоязычную Алмату ездил, и по области. Дальше мне ловить было нечего ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:52
#656
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Всё, Абайка отказался от использования русского языка и потерялся насовсем? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:06
#657
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Цитата:
abaika95:
А на каком языке до революции тут общались?

На киргизском скорее всего :-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:26
#658
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Цитата:
maxsaf:
Просто так учить что-то, что мне не особо нужно - мазохизм.

замечательное утверждение.
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:33
#659
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Цитата:
Карачун:
и вы, я полагаю, не мазохист? не занимаетесь самоистязанием?

Занимаюсь. Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11 :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.02.24 - 00:44
#660
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Цитата:
maxsaf:
Утром заставляю себя вставать, а так бы спал до 11

полагаю, коль скоро вы упомянули только лишь эту процедуру приносящую вам страдания, в остальном вы здоровы в психическом отношении, по части мазохизма.
это замечательно.
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