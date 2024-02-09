Отправлено: - 23:13

maxsaf:

Так же в Канаде индейский учить не надо. Тут надо учить один из двух самых распространенных языков, любой на выбор

Эл-починно:

Да всё в навозе, вот теперь на море и на солнышке полежать, после всего хочется.

Эл-починно:

Ну логично же - русский

Цитата:А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))Цитата:Испанский учиА то приедешь с ломаным немецким с русским акцентомМогут в дыню дать подумав что ты агент КГБЦитата:А турки в Германии турецкий да?)