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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:13
Цитата:
А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))
Цитата:
Испанский учи
А то приедешь с ломаным немецким с русским акцентом
Могут в дыню дать подумав что ты агент КГБ
Цитата:
А турки в Германии турецкий да?)
maxsaf:
Так же в Канаде индейский учить не надо. Тут надо учить один из двух самых распространенных языков, любой на выбор
Так же в Канаде индейский учить не надо. Тут надо учить один из двух самых распространенных языков, любой на выбор
А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))
Цитата:
Эл-починно:
Да всё в навозе, вот теперь на море и на солнышке полежать, после всего хочется.
Да всё в навозе, вот теперь на море и на солнышке полежать, после всего хочется.
Испанский учи
А то приедешь с ломаным немецким с русским акцентом
Могут в дыню дать подумав что ты агент КГБ
Цитата:
Эл-починно:
Ну логично же - русский
Ну логично же - русский
А турки в Германии турецкий да?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:13
Цитата:
Потому что русский не государственный, вот и ответ.
abaika95:
А потом русские бегают и истерят почему так мало русских на госслужбе,академиях КНБ и в магистратуре)) Зачем что-то учить если не нужно? Мазохизм же
А потом русские бегают и истерят почему так мало русских на госслужбе,академиях КНБ и в магистратуре)) Зачем что-то учить если не нужно? Мазохизм же
Потому что русский не государственный, вот и ответ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:14
Цитата:
Вы чё с Сабой оба читать разучились? Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать
[Исправлено: maxsaf, 09.02.2024 - 23:14]
abaika95:
А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))
А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))
Вы чё с Сабой оба читать разучились? Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать
[Исправлено: maxsaf, 09.02.2024 - 23:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:14
Цитата:
Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина а на русском может общаться только тут)) на казахском форуме))
maxsaf:
Щас у него перегрев произошел.
Щас у него перегрев произошел.
Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина а на русском может общаться только тут)) на казахском форуме))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:16
Цитата:
Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.
abaika95:
Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина
Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина
Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:16
Цитата:
А я думал то что русские просто казахский не учат
Мазохизм же на госслужбу идти ради казахского
И в КНБ
Русские не могут чёт))
Цитата:
Любой на выбор
Вот и спрашиваю почему выбор на английский упал? Что на французском документы как-то не так читаются?))
maxsaf:
Потому что русский не государственный, вот и ответ
Потому что русский не государственный, вот и ответ
А я думал то что русские просто казахский не учат
Мазохизм же на госслужбу идти ради казахского
И в КНБ
Русские не могут чёт))
Цитата:
maxsaf:
Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать
Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать
Любой на выбор
Вот и спрашиваю почему выбор на английский упал? Что на французском документы как-то не так читаются?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4248
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
Цитата:
Так г-н Воронин сколько стимулов нарисовал и в КНБ возьмут и на госслужбе можно продвинуться, опять же приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!
maxsaf:
Отличный стимул
Отличный стимул
Так г-н Воронин сколько стимулов нарисовал и в КНБ возьмут и на госслужбе можно продвинуться, опять же приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
Цитата:
Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?
Цитата:
У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают. Цитата:
Да ещё те, и на турецком и на немецком и на русском глаголют.
abaika95:
А чё ты французский не выучил то?
А чё ты французский не выучил то?
Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?
Цитата:
abaika95:
Испанский учи
Испанский учи
У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают. Цитата:
abaika95:
А турки в Германии турецкий да?)
А турки в Германии турецкий да?)
Да ещё те, и на турецком и на немецком и на русском глаголют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
Цитата:
Никто и не спорит
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?
Английский же лучше по всем параметрам да?
maxsaf:
Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.
Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.
Никто и не спорит
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?
Английский же лучше по всем параметрам да?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:19
Цитата:
Мне не интересно
Я не читаю другие диалоги
Спрашиваю я значит отвечать нужно мне)
Цитата:
Не верю
Ты Майн кампф на каком языке читал?Цитата:
А зачем они немецкий выучили? Мазохисты чтоли? Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?
Эл-починно:
Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?
Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?
Мне не интересно
Я не читаю другие диалоги
Спрашиваю я значит отвечать нужно мне)
Цитата:
Эл-починно:
У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают
У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают
Не верю
Ты Майн кампф на каком языке читал?Цитата:
Эл-починно:
Да ещё те, и на турецком и на немецком
Да ещё те, и на турецком и на немецком
А зачем они немецкий выучили? Мазохисты чтоли? Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:21
Ввожу правило номер 69
Когда Макс заводит пластинку про русский язык и про величие России
Всегда спрашивайте его а почему он отказался от русского языка и "великой" России и уехал в англоязычную страну?
Когда Макс заводит пластинку про русский язык и про величие России
Всегда спрашивайте его а почему он отказался от русского языка и "великой" России и уехал в англоязычную страну?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:22
В 1919 году ФБР выперло из США 250 человек в советскую Россию тех кто сочувствовал коммунизму и большевикам
Эх времена изменились,травоядные стало шибко))
Эх времена изменились,травоядные стало шибко))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:23
Цитата:
Ссылку можно?
Цитата:
Да мне пофиг. Цитата:
Ну а почему меня тогда интересовать должно?
abaika95:
Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?
Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?
Ссылку можно?
Цитата:
abaika95:
Не верю
Не верю
Да мне пофиг. Цитата:
abaika95:
Мне не интересно
Мне не интересно
Ну а почему меня тогда интересовать должно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:24
Цитата:
И даже подглядывать)
saba:
Можно даже подслушивать!
Можно даже подслушивать!
И даже подглядывать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:25
Цитата:
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский
Значит турки в Германии больше турецкий
Логично?
Цитата:
Значит на русском читал
Цитата:
А тебя никто и не спрашивал)))
Пострел)
Эл-починно:
Ссылку можно?
Ссылку можно?
Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский
Значит турки в Германии больше турецкий
Логично?
Цитата:
Эл-починно:
Да мне пофиг
Да мне пофиг
Значит на русском читал
Цитата:
Эл-починно:
почему меня тогда интересовать должно?
почему меня тогда интересовать должно?
А тебя никто и не спрашивал)))
Пострел)
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