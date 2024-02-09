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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 43 из 44«1...41424344»
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:13
#631
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Цитата:
maxsaf:
Так же в Канаде индейский учить не надо. Тут надо учить один из двух самых распространенных языков, любой на выбор

А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))
Цитата:
Эл-починно:
Да всё в навозе, вот теперь на море и на солнышке полежать, после всего хочется.

Испанский учи
А то приедешь с ломаным немецким с русским акцентом
Могут в дыню дать подумав что ты агент КГБ
Цитата:
Эл-починно:
Ну логично же - русский

А турки в Германии турецкий да?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:13
#632
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Цитата:
abaika95:
А потом русские бегают и истерят почему так мало русских на госслужбе,академиях КНБ и в магистратуре)) Зачем что-то учить если не нужно? Мазохизм же

Потому что русский не государственный, вот и ответ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:14
#633
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Цитата:
abaika95:
А чё ты французский не выучил то? Он же якобы равный английскому там?)))

Вы чё с Сабой оба читать разучились? Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать ;-)

[Исправлено: maxsaf, 09.02.2024 - 23:14]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:14
#634
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Цитата:
maxsaf:
Щас у него перегрев произошел.

Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина а на русском может общаться только тут)) на казахском форуме))

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:16
#635
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Цитата:
abaika95:
Пишет человек который в Канаде тут же выучил язык белого господина

Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:16
#636
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Цитата:
maxsaf:
Потому что русский не государственный, вот и ответ

А я думал то что русские просто казахский не учат
Мазохизм же на госслужбу идти ради казахского
И в КНБ
Русские не могут чёт))
Цитата:
maxsaf:
Я же написал - любой на выбор. Я выбрал английский, он мне по работе нужен, документацию читать

Любой на выбор
Вот и спрашиваю почему выбор на английский упал? Что на французском документы как-то не так читаются?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4248
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
#637
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Цитата:
maxsaf:
Отличный стимул

Так г-н Воронин сколько стимулов нарисовал и в КНБ возьмут и на госслужбе можно продвинуться, опять же приехал в Актау или в Туркестан, всех понимаешь. Можно даже подслушивать!
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3022
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
#638
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Цитата:
abaika95:
А чё ты французский не выучил то?

Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?
Цитата:
abaika95:
Испанский учи

У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают. :-P Цитата:
abaika95:
А турки в Германии турецкий да?)

Да ещё те, и на турецком и на немецком и на русском глаголют. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:17
#639
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Цитата:
maxsaf:
Я выучил язык технологий, сферы, в которой работаю и всегда работал. Он мне нужен был по любому, даже в КЗ. Гораздо больше нужен был, чем казахский.

Никто и не спорит
Так зачем нам русский тут второй гос если даже ты от него отказался?
Английский же лучше по всем параметрам да?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:19
#640
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Цитата:
Эл-починно:
Для особо одарённых, Сабе объяснил чуть выше, могу ссылку скинуть или сам найдёшь?

Мне не интересно
Я не читаю другие диалоги
Спрашиваю я значит отвечать нужно мне)
Цитата:
Эл-починно:
У меня хороший немецкий, да и на русском тоже разговаривают

Не верю
Ты Майн кампф на каком языке читал?Цитата:
Эл-починно:
Да ещё те, и на турецком и на немецком

А зачем они немецкий выучили? Мазохисты чтоли? Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:21
#641
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Ввожу правило номер 69

Когда Макс заводит пластинку про русский язык и про величие России
Всегда спрашивайте его а почему он отказался от русского языка и "великой" России и уехал в англоязычную страну?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:22
#642
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В 1919 году ФБР выперло из США 250 человек в советскую Россию тех кто сочувствовал коммунизму и большевикам

Эх времена изменились,травоядные стало шибко))
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3022
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:23
#643
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Цитата:
abaika95:
Ты же написал все народы должны знать только свои языки нет?

Ссылку можно?
Цитата:
abaika95:
Не верю

Да мне пофиг. :lol: Цитата:
abaika95:
Мне не интересно

Ну а почему меня тогда интересовать должно? 8-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:24
#644
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Цитата:
saba:
Можно даже подслушивать!

И даже подглядывать)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 23:25
#645
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Цитата:
Эл-починно:
Ссылку можно?

Выше при вопросе что русские должны учить в Казахстане ты выдал что русский
Значит турки в Германии больше турецкий
Логично?
Цитата:
Эл-починно:
Да мне пофиг

Значит на русском читал
Цитата:
Эл-починно:
почему меня тогда интересовать должно?

А тебя никто и не спрашивал)))
Пострел)
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