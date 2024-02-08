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Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48541
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 10:17
Визит вице-министра сельского хозяйства Азата СУЛТАНОВА в Костанайскую область случился 31 января, то есть до отставки правительства 5 февраля. Но новая команда уже назначена, глава МСХ остался на своем месте. Так что вполне можно рассчитывать на преемственность заявленных планов министерства. О каких важных переменах говорил в Костанае Султанов?
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Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 20:18
Про психологию поясню. Вот Акрос например занимался 45 лет выращиванием пшеницы и всё там знает, в том числе, что выращивание пшеницы не очень то рентабельно,но он так работал в советское время, работал в перестроечное время и во время независимого Казахстана. Ему очень сложно перевернуть свои мозги и заняться чем нибудь другим
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 20:21
Цитата:
Барашками, например
saba:
заняться чем нибудь другим
заняться чем нибудь другим
Барашками, например
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6658
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:26
Ну тогда тем более должны знать: что 30 ц/га мы в жизни не получим, на этих землях.
Я тоже самое и говорю. Если хотите рентабельность отрасли,урожайность должна быть не меньше от 35ц/га. А наши радуются и половине этой цифры, потому что олигархи смогли продавить себе дотации, но так вечно продолжаться не может.
Я тоже самое и говорю. Если хотите рентабельность отрасли,урожайность должна быть не меньше от 35ц/га. А наши радуются и половине этой цифры, потому что олигархи смогли продавить себе дотации, но так вечно продолжаться не может.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 21:35
Цитата:
А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их!
maxsaf:
Барашками, например
Барашками, например
А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5726
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:38
Цитата:
Насчёт рентабельности: - при урожайности 10-12 ц/га и при цене 100 тенге за килограмм пшеницы, мы все( я и мои коллеги) в ШОКОЛАДЕ- и затраты закроем и на прибыль деньги есть и на будущую посевную и уборку можно оставить.
И при этом вовсе НЕ НУЖНЫ эти субсидии. Всегда говорил: "...цыплят по осени считают..", то есть если и давать субсидии, то ТОЛЬКО по итогам уборки: - есть урожай - на тебе субсидии и всё будет честно.
сайлау курманов:
Если хотите рентабельность
Если хотите рентабельность
Насчёт рентабельности: - при урожайности 10-12 ц/га и при цене 100 тенге за килограмм пшеницы, мы все( я и мои коллеги) в ШОКОЛАДЕ- и затраты закроем и на прибыль деньги есть и на будущую посевную и уборку можно оставить.
И при этом вовсе НЕ НУЖНЫ эти субсидии. Всегда говорил: "...цыплят по осени считают..", то есть если и давать субсидии, то ТОЛЬКО по итогам уборки: - есть урожай - на тебе субсидии и всё будет честно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5726
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:42
Цитата:
Можете говорить, я ровно отношусь. Барашки, так барашки.
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.
maxsaf:
Барашками, например
Барашками, например
Можете говорить, я ровно отношусь. Барашки, так барашки.
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 22:28
Цитата:
Смешная ваша реакция, больше ничего.
saba:
А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их
А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их
Смешная ваша реакция, больше ничего.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 22:29
Цитата:
Ну так это же на продажу, как бизнес. Вас же хлеб никто не заставляет есть.
ACROS:
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.
Ну так это же на продажу, как бизнес. Вас же хлеб никто не заставляет есть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13957
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 09.02.24 - 08:08
Цитата:
Это исключения. Такое конечно есть. Тот же Акрос. Я у таких работал давно. Их мало.
111:
Мой кент сеется в Сормовке
Мой кент сеется в Сормовке
Это исключения. Такое конечно есть. Тот же Акрос. Я у таких работал давно. Их мало.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 54
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 09.02.24 - 11:35
Для северных районов Казахстана 15 ц/га вполне рентабельно. Если это будут твердые сорта ваще хорошо. Тем более по качеству наше зерно получше российского.
Бонитет канешно слабенький, но для этого нужно чередование или подкормка.
Бонитет канешно слабенький, но для этого нужно чередование или подкормка.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 09.02.24 - 20:54
Цитата:
Так вы смеяться начали раньше чем я отреагировал.
maxsaf:
Смешная ваша реакция,
Смешная ваша реакция,
Так вы смеяться начали раньше чем я отреагировал.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 09.02.24 - 20:57
Цитата:
Если вырезать лимфоузлы , то ничего, но долго есть приедается. Я в Шымкенте две недели ел, а говядина у них как и конина невкусная.
ACROS:
мясо пахнет.
мясо пахнет.
Если вырезать лимфоузлы , то ничего, но долго есть приедается. Я в Шымкенте две недели ел, а говядина у них как и конина невкусная.
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