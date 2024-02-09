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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 39 из 40«1...37383940»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 19:55
#571
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----Из Вики ---Однако , в Казахстане % по более будет !!! -------------Конституция Финляндии определяет финский и шведский языки как национальные языки. В конце 2022 года говорящие на финском языке составляли 85,9 % населения (4 778 891 чел.), говорящие на шведском языке — 5,2 % населения (287 052 чел.),
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 19:56
#572
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Цитата:
YESNO:
Комментарии после подачи в Госдуму


Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г.
Кому верить?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:03
#573
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Цитата:
таноми52:
Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г. Кому верить?

Так им и задайте этот вопрос .Они отвечают .
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил , считаю что очень смелые они .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:04
#574
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Цитата:
таноми52:
Кому верить?

----Никому ! Лабуда все это - специально сделали сами власти . Марик знает
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:06
#575
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Цитата:
YESNO:
считаю что очень смелые они

----Ага
:lol: Меньше верьте :-P ;-) Постановка это все
Профайл
Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
38
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:08
#576
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:12
#577
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Цитата:
Гога:
Когда ? И где ? Уточните .

В интервью

Говорит гитлеровские пособники
Бандера,шушкевич))
Хорошо хоть бандероса не упомянул
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:15
#578
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Цитата:
Гога:
Меньше верьте Постановка это все

Да при чем здесь вера ? Постановка ?
Все говорят что мы в Месте , все говорят но не многие знают в каком...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:22
#579
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Выходных похоже
у генеколога не будет
24/24
Шухевича превратил в Шушкевича
Тот ещё клоун. Ну тут методичка...
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:28
#580
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Цитата:
Гога:
Меньше верьте Постановка это все


Хотите понять глубинный смысл того, что сделали девушки?
Они сделали то, что пытались сделать РОХЛИН ИЛЬЮХИН САМОЙЛОВ
Да ладно о чем это я ...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:35
#581
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Цитата:
YESNO:
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил


я просто.. ролики.. выложил ..
цель какая?
своими мысли словами не хватает мозга выразить?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4239
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:36
#582
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Цитата:
Гога:
-Научный атеизм

У нас как то по другому называлось. Основы религии и научного атеизма по моему. Интересно было ,про Церковь Муна я от Бондаренко впервые узнал.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4239
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:38
#583
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Цитата:
Гога:
Однако , в Казахстане % по более будет !!!

Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:43
#584
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Цитата:
alex_60:
цель какая? своими мысли словами не хватает мозга выразить?

Вот почему у вас двоичных всегда цель прибыль и вера .
А там что какие то замысловатые схемы чтоб писать что я про это думаю .
Не боятся задавать такие вопросы и запросы .Что непонятно я выше написал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:45
#585
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Цитата:
saba:
Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)

----Да что же вы такой упертый ----- почитайте Конституции нацреспублик РФ --- везде сказано примерно так ---****1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. 2. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях Республики Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях.
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