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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 19:55
----Из Вики ---Однако , в Казахстане % по более будет !!! -------------Конституция Финляндии определяет финский и шведский языки как национальные языки. В конце 2022 года говорящие на финском языке составляли 85,9 % населения (4 778 891 чел.), говорящие на шведском языке — 5,2 % населения (287 052 чел.),
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3792
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 19:56
Цитата:
Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г.
Кому верить?
YESNO:
Комментарии после подачи в Госдуму
Комментарии после подачи в Госдуму
Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г.
Кому верить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:03
Цитата:
Так им и задайте этот вопрос .Они отвечают .
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил , считаю что очень смелые они .
таноми52:
Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г. Кому верить?
Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г. Кому верить?
Так им и задайте этот вопрос .Они отвечают .
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил , считаю что очень смелые они .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:04
Цитата:
----Никому ! Лабуда все это - специально сделали сами власти . Марик знает
таноми52:
Кому верить?
Кому верить?
----Никому ! Лабуда все это - специально сделали сами власти . Марик знает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:06
Цитата:
----Ага
Меньше верьте Постановка это все
YESNO:
считаю что очень смелые они
считаю что очень смелые они
----Ага
Меньше верьте Постановка это все
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 38
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:08
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:12
Цитата:
В интервью
Говорит гитлеровские пособники
Бандера,шушкевич))
Хорошо хоть бандероса не упомянул
Гога:
Когда ? И где ? Уточните .
Когда ? И где ? Уточните .
В интервью
Говорит гитлеровские пособники
Бандера,шушкевич))
Хорошо хоть бандероса не упомянул
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:15
Цитата:
Да при чем здесь вера ? Постановка ?
Все говорят что мы в Месте , все говорят но не многие знают в каком...
Гога:
Меньше верьте Постановка это все
Меньше верьте Постановка это все
Да при чем здесь вера ? Постановка ?
Все говорят что мы в Месте , все говорят но не многие знают в каком...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:22
Выходных похоже
у генеколога не будет
24/24
Шухевича превратил в Шушкевича
Тот ещё клоун. Ну тут методичка...
у генеколога не будет
24/24
Шухевича превратил в Шушкевича
Тот ещё клоун. Ну тут методичка...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:28
Цитата:
Хотите понять глубинный смысл того, что сделали девушки?
Они сделали то, что пытались сделать РОХЛИН ИЛЬЮХИН САМОЙЛОВ
Да ладно о чем это я ...
Гога:
Меньше верьте Постановка это все
Меньше верьте Постановка это все
Хотите понять глубинный смысл того, что сделали девушки?
Они сделали то, что пытались сделать РОХЛИН ИЛЬЮХИН САМОЙЛОВ
Да ладно о чем это я ...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:35
Цитата:
я просто.. ролики.. выложил ..
цель какая?
своими мысли словами не хватает мозга выразить?
YESNO:
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил
Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил
я просто.. ролики.. выложил ..
цель какая?
своими мысли словами не хватает мозга выразить?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4239
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:36
Цитата:
У нас как то по другому называлось. Основы религии и научного атеизма по моему. Интересно было ,про Церковь Муна я от Бондаренко впервые узнал.
Гога:
-Научный атеизм
-Научный атеизм
У нас как то по другому называлось. Основы религии и научного атеизма по моему. Интересно было ,про Церковь Муна я от Бондаренко впервые узнал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4239
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:38
Цитата:
Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)
Гога:
Однако , в Казахстане % по более будет !!!
Однако , в Казахстане % по более будет !!!
Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:43
Цитата:
Вот почему у вас двоичных всегда цель прибыль и вера .
А там что какие то замысловатые схемы чтоб писать что я про это думаю .
Не боятся задавать такие вопросы и запросы .Что непонятно я выше написал .
alex_60:
цель какая? своими мысли словами не хватает мозга выразить?
цель какая? своими мысли словами не хватает мозга выразить?
Вот почему у вас двоичных всегда цель прибыль и вера .
А там что какие то замысловатые схемы чтоб писать что я про это думаю .
Не боятся задавать такие вопросы и запросы .Что непонятно я выше написал .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 20:45
Цитата:
----Да что же вы такой упертый ----- почитайте Конституции нацреспублик РФ --- везде сказано примерно так ---****1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. 2. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях Республики Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях.
saba:
Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)
Что вы всё про Казахстан, у себя посчитайте каков процент татарского населения. Однако в России государственный язык один(федеральный)
----Да что же вы такой упертый ----- почитайте Конституции нацреспублик РФ --- везде сказано примерно так ---****1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. 2. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях Республики Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях.
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