Отправлено: - 20:03

таноми52:

Дама упомянула, что отец Путина погиб в ВОВ, а в биографии написано, что он умер в 1999 г. Кому верить?

Цитата:Так им и задайте этот вопрос .Они отвечают .Я просто здесь ссылки на эти ролики разместил , считаю что очень смелые они .